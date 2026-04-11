الشبرية… إرث الشجاعة ورسالة الوفاء

وطنا اليوم _

بقلم حسن علي الزوايده

تمثل الشبرية في الثقافة الأردنية أكثر من مجرد أداة تقليدية؛ فهي رمزٌ للشجاعة والنخوة والكرم، وتجسيدٌ لقيمٍ متوارثة في المجتمع الأردني الأصيل. وعندما تُسلَّم شبرية تعود لجندي أردني قاتل في فلسطين إلى الأردن بمراسيم رسمية، فإن هذا الحدث يحمل دلالات عميقة تؤكد اعتراف العالم ببسالة الجيش العربي الأردني ودوره التاريخي في الدفاع عن القدس والمقدسات.

لم يكن دفاع الاردنيين عن فلسطين من باب التفضل أو المجاملة، بل هو واجب شرعي وقومي وأخلاقي نابع من القيم العربية والإسلامية الأصيلة. وقد شكّل أبناء البادية الأردنية النسبة الأكبر من أفراد الجيش العربي، مستمدين شجاعتهم من إرثٍ تربّوا عليه منذ الصغر، فسطّروا أروع صفحات البطولة في ميادين القتال، وشهد لهم العدو قبل الصديق ببسالتهم وصمودهم.

إن الشبرية، بوصفها موروثًا أردنيًا يُستخدم للدفاع وإكرام الضيف، أصبحت شاهدًا حيًا على تضحيات الجندي الأردني وإيمانه بعدالة القضية الفلسطينية وقدسية الأرض التي دافع عنها. والاحتفاظ بمثل هذه المقتنيات أو إعادتها هو توثيقٌ لذاكرة وطنية تُجسد الدور الأردني الأصيل في نصرة القضية الفلسطينية

وفي ظل ما نشهده أحيانًا من محاولات لتشويه هذا التاريخ أو التقليل من شأنه، فإن الإنصاف يقتضي الاعتراف بحقيقة هذا الدور المشرف. فالتطاول على الجيش العربي والأجهزة الأمنية أو التشكيك في مواقف الأردن لا يخدم القضية الفلسطينية، بل يسيء إلى تضحيات من بذلوا أرواحهم دفاعًا عنها.

لقد ارتبطت هذه المسيرة الوطنية برعاية وتوجيهات ملوك بني هاشم، الذين حملوا أمانة الدفاع عن القدس والمقدسات، فأصبحوا جزءًا أصيلًا من وجدان الأردنيين وقيمهم الوطنية. ومن هنا، فإن الالتفاف حول القيادة الهاشمية يُعد تعبيرًا عن الوفاء لتاريخٍ من التضحية والعطاء، وركيزةً أساسيةً للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

إن الأردنيين، وهم ورثة هذا الإرث العريق، يؤكدون أن الدفاع عن فلسطين هو امتداد للدفاع عن الأردن، وأن الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره مسؤولية جماعية في مواجهة كل دعوات الفتنة أو الأجندات التي تسعى إلى زعزعة أمنه.

حمى الله الأردن قيادةً وشعبًا، وحفظه واحةً للأمن والاستقرار، وأبقى رايته خفّاقةً بالعزة والكرامة