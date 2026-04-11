الدكتور محمد أنور أبوكف يلقي محاضرة متخصصة في مؤتمر جدة لجراحة الأعصاب

وطنا اليوم _

شارك استشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري، الدكتور محمد أنور أبوكف، في أعمال مؤتمر جراحة الأعصاب الذي عُقد في مدينة جدة خلال الأسبوع الماضي، حيث ألقى محاضرة علمية متخصصة تناولت أحدث تقنيات جراحة العمود الفقري بالتداخل المحدود.

وجاءت مشاركة الدكتور أبوكف بدعوة رسمية من الجمعية السعودية لجراحة الأعصاب، حيث استعرض خلال محاضرته التجربة الأردنية في هذا المجال المتقدم، مسلطًا الضوء على النتائج الإيجابية لهذه التقنيات التي تُمكّن المرضى من استعادة الحركة والمشي خلال فترة وجيزة قد لا تتجاوز ساعة واحدة بعد العملية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على تقليل مدة الإقامة في المستشفى وخفض التكاليف وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن جراحات العمود الفقري بالتداخل المحدود تمثل نقلة نوعية في الممارسات الجراحية الحديثة، لما توفره من دقة عالية وتقليل للمضاعفات مقارنة بالجراحات التقليدية.

يُذكر أن الدكتور أبوكف تلقى تدريبات متقدمة في هذا المجال في عدد من المراكز الطبية العالمية في أوروبا، كما عمل في مؤسسات طبية مرموقة في كل من الصين وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. ويواصل حاليًا تقديم هذه الخدمات المتقدمة في الأردن، في إطار جهوده لتعزيز مكانة القطاع الطبي الأردني وترسيخ سمعته على المستويين الإقليمي والدولي.