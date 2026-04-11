عاجل | الدفاع السعودية: وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية

11 أبريل 2026
وطنا اليوم-بحسب ما تداوله إعلام سعودي نقلاً عن مصادر رسمية، أفادت تقارير بوصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تفعيل التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين.

ويأتي هذا التطور في سياق اتفاقية التعاون الدفاعي الاستراتيجي الموقعة بين الرياض وإسلام آباد، والتي تنص على تعزيز التنسيق العسكري وتطوير قدرات الردع المشترك، إلى جانب توسيع مجالات التدريب والتعاون العملياتي بين القوات المسلحة في البلدين.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية حول حجم القوة أو طبيعة المهام الموكلة إليها داخل القاعدة، فيما يُنظر إلى الخطوة باعتبارها امتداداً للتقارب العسكري المتنامي بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.


24 ساعة
00:55

حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريباً

20:40

Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimer’s Disease

19:43

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

18:10

خليفات : عمليات تحديث آليات “الموبايل كرين” خيارا استراتيجيا حتى لا يتوقف عمل ميناء العقبه

17:44

وزير الصحه يتفقد عددا من المواقع الصحية في محافظتي الكرك والطفيلة

17:31

الشبرية… إرث الشجاعة ورسالة الوفاء

15:30

الدكتور محمد أنور أبوكف يلقي محاضرة متخصصة في مؤتمر جدة لجراحة الأعصاب

15:27

وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر

15:13

“أردننا جنة” يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي

15:11

الرئيس اللبناني أسير حزب الله… 

13:16

باكستان تحاول اقناع نائب الرئيس الامريكي بتمديد زيارته لتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق نهائي مع ايران

13:08

أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر

وفيات
وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026وفيات الاربعاء 8-4-2026