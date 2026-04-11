عاجل | الدفاع السعودية: وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية

وطنا اليوم-بحسب ما تداوله إعلام سعودي نقلاً عن مصادر رسمية، أفادت تقارير بوصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تفعيل التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين.

ويأتي هذا التطور في سياق اتفاقية التعاون الدفاعي الاستراتيجي الموقعة بين الرياض وإسلام آباد، والتي تنص على تعزيز التنسيق العسكري وتطوير قدرات الردع المشترك، إلى جانب توسيع مجالات التدريب والتعاون العملياتي بين القوات المسلحة في البلدين.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية إضافية حول حجم القوة أو طبيعة المهام الموكلة إليها داخل القاعدة، فيما يُنظر إلى الخطوة باعتبارها امتداداً للتقارب العسكري المتنامي بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.