أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر

وطنا اليوم-وقعت أورنج الأردن اتفاقية تعاون مع جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر، تهدف إلى تزويد الجمعية بحلول متطورة في مجال أنظمة الاستضافة الرقمية، من خلال نقل وتخزين قاعدة بيانات نظام “EyeLocate”، ما يساعد على توسيع القاعدة بحيث تتسع للآلاف، في خطوة نوعية تعكس التزام الجمعية بتعزيز بنيتها التكنولوجية وتحديث أنظمتها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى الزهايمر وأسرهم. ويقوم النظام، وهو الأول من نوعه في العالم، على مسح قزحية العين للأشخاص المصابين بالخرف ليتم التعرف إليهم وإعادتهم إلى ذويهم في حال تيههم عن منازلهم وهذا بالتعاون مع مديرية الأمن العام.

وقد وقع الاتفاقية كلّ من الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن المهندس فيليب منصور ورئيسة الهيئة الإدارية لجمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر معالي ريم أبو حسان. وبموجب هذا التعاون، ستحصل الجمعية على دعم تقني يشمل استضافة أنظمتها الرقمية.

وأكد المهندس فيليب أن هذه الشراكة تجسّد التزام أورنج الأردن بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة ذات الأثر المستدام. فمن خلال توظيف الحلول الرقمية المبتكرة التي تساند أعمال الجمعية ومبادرتها، تسعى الشركة إلى تمكين كافة فئات المجتمع في مختلف أنحاء المملكة.

ومن جانبها، أكدت معالي ريم أبو حسان أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز عمل الجمعية وتوسيع نطاق خدماتها، بما يمكنها من الوصول إلى آلاف الأسر المتأثرة بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم لها. كما أعربت عن تقديرها للدور الفاعل الذي يضطلع به شركاء الجمعية، وفي مقدمتهم شركة ناتهيلث وشركة آيريس غارد، مشيدةً بإسهاماتهم في دعم جهود الجمعية وتطوير النظام وتخزين قاعدة البيانات لديهم.

وكررت معاليها شكرها لشركة أورنج الأردن، ممثلة بالمهندس فيليب منصور، على دعمها المستمر للمبادرات المحلية، وإيمانها العميق برسالة الجمعية، والتزامها الراسخ بمسؤوليتها المجتمعية.

ومن الجدير بالذكر أن نظام “EyeLocate” كان من بين الفائزين الثلاثة في جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية (OSVP) لعام 2025، وذلك بعد إطلاقه في عام 2024 تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة.

ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo