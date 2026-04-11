11 أبريل 2026
تعيين الغانية “غبيهو” رئيسة للبعثة الأممية في جنوب السودان

وطنا اليوم – أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش فجر اليوم السبت، عن تعيين أنيتا كيكي غبيهو، من غانا، رئيسة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان خلفا للراحل نيكولاس هايسوم، من جنوب أفريقيا.

وحسب بيان أممي، فان غبيهو تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتنسيق والإدارة في الشؤون السياسية والإنمائية والإنسانية، سواء في مقر الأمم المتحدة الرئيسي أو في بيئات متنوعة تشهد صراعات أو تمر بمرحلة ما بعد الصراع، بما في ذلك أنغولا، وكمبوديا والعراق وناميبيا والصومال وجنوب السودان والسودان.


