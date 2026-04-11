إعادة انتخاب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله لولاية سادسة

وطنا اليوم – تم انتخاب رئيس جيبوتي الحالي إسماعيل عمر جيله، مجدداُ لولاية سادسة بعد حصوله على 97.8 بالمئة من الأصوات.

وبحسب وكالة أنباء عموم أفريقيا، أظهرت النتائج الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية في جيبوتي اليوم السبت، أن منافسه الوحيد في الانتخابات محمد فرح سماتار، حصل على 2.2 بالمئة فقط من الأصوات.

ويرأس جيله (78 عاماً) الدولة الواقعة في القرن الإفريقي منذ 1999، وقد حصل على أكثر من 97 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة التي أُجريت عام 2021.

وانطلقت أمس الجمعة، في جيبوتي عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التاسعة منذ الاستقلال، حيث يحق لنحو ربع مليون ناخب اختيار رئيس للبلاد لولاية تمتد لـ 5 سنوات مقبلة.