الدكتورة مرام أبو النادي بمحاضرة في جامعة الزرقاء عن تمكين الشباب المبدع ثقافيا.

11 أبريل 2026
وطنا اليوم-تمت استضافة الدكتورة مرام ابو النادي من قبل جامعة الزرقاء في رحاب كلية الآداب ممثلة بعميدها الدكتور ساهر القرالة وعضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية الدكتورة إلهام أبو فريحة.

والدكتورة مرام أبو النادي عضو هيئة التدريس في جامعة البترا ورئيس منتدى المستقبل الثقافي ورئيس لجنة الإبداع الشبابي في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين.

ركزت في موضوع المحاضرة على محورين الأول لماذا التمكين.؛ فقدمت أسباب أهمية هذا التمكين بدءا من الفكر الملكي في الأوراق التقاشية للملك عبدالله الثاني وترجمة هذه الرؤى في مؤسسات الدولة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

والمحور الثاني كان التركيز على التحفيز الشبابي بالتأكيد على أهمية الثقافة و انعكاس ملامح الشباب المثقف في جميع مناحي الحياة وصولا إلى تنمية مهارات التفكير لتحقيق الإبداعية الأدبية وعدم الاستسلام أمام أي عقبات؛ فالشباب المبدع لا بد من اهتمامه بالنقد البناء الساعي إلى التجويد وخلق حالات إبداعية تترك بصماتها بالإنتاجات التي تشكل هوية المبدع في مجالات الأدب المختلفة.


