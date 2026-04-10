أمطار الخير تُنعش مراعي الأغوار الشمالية وتخفف كلف الأعلاف

وطنا اليوم:أسهمت الأمطار التي شهدتها مناطق الأغوار الشمالية خلال الموسم الحالي في إحداث انتعاش واضح في الغطاء النباتي؛ مما انعكس إيجابًا على توفر المراعي الطبيعية، وخفض من الأعباء المالية المترتبة على مربي الثروة الحيوانية.

وأكد عدد من مربي المواشي في المنطقة، أن تحسن المراعي هذا العام أسهم في تقليل الاعتماد على الأعلاف المركزة، التي تشكل العبء الأكبر على كلف الإنتاج، مشيرين إلى أن انتشار الأعشاب الطبيعية أتاح لهم فرصة رعي مواشيهم لفترات أطول.

وقال المربي أحمد البشتاوي، إن الموسم الحالي يعتبر من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة، حيث أسهمت الأمطار في إنبات الأعشاب بشكل واسع؛ مما خفف من كلفة شراء الأعلاف بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن توفر المراعي الطبيعية انعكس إيجابًا على صحة المواشي وزيادة إنتاجيتها.

بدوره، أوضح المربي خالد الكفريني، أن تحسن الغطاء النباتي في المناطق الرعوية ساعد في تقليل المصاريف التشغيلية، لافتًا إلى أن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعًا في الفترة الماضية، الأمر الذي جعل من توفر البدائل الطبيعية عاملاً مهمًا في دعم استمرارية هذا القطاع.

وفي سياق متصل، قال مربي النحل أحمد أبو صهيون، إن انتعاش الربيع الحالي ووفرة الغطاء النباتي أسهما بشكل مباشر في تحسين إنتاج العسل من حيث الكميات والجودة، مبينًا أن تنوع الأزهار والنباتات الرحيقية وفر بيئة مثالية للنحل، ما انعكس على زيادة إنتاج العسل وتحسن خصائصه الطبيعية من حيث النكهة والقيمة الغذائية.

من جانبه، قال مدير زراعة لواء الأغوار الشمالية، المهندس محمد النعيم، إن كميات الأمطار التي هطلت خلال الموسم الحالي أسهمت في تحسين واقع المراعي الطبيعية بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق المفتوحة والأراضي البعلية.

وأضاف، أن هذا التحسن ينعكس بشكل مباشر على قطاع الثروة الحيوانية من خلال تقليل الاعتماد على الأعلاف الجافة، وخفض كلف الإنتاج على المربين، إلى جانب تحسين الحالة الصحية للمواشي نتيجة توفر الأعلاف الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية.

وأشار النعيم إلى أن وزارة الزراعة تتابع أوضاع المربين في المنطقة، وتعمل على دعمهم من خلال برامج إرشادية تهدف إلى تحسين إدارة المراعي وتنظيم عمليات الرعي بما يضمن استدامتها.

وأوضح، أن الموسم المطري الحالي يشكل فرصة مهمة لتعزيز الإنتاج الحيواني في الأغوار الشمالية، داعيًا المربين إلى الاستفادة من وفرة المراعي، مع ضرورة الالتزام بالممارسات السليمة للحفاظ على الغطاء النباتي.

ويشكل قطاع الثروة الحيوانية ركيزة أساسية في اقتصاد منطقة الأغوار الشمالية، إذ تقدر أعداد المواشي بنحو 95 ألف رأس من الأغنام والماعز، إضافة إلى نحو 4 آلاف رأس من الأبقار، ما يعكس حجم الاستفادة المتوقعة من تحسن إنبات المراعي، وأثره في دعم استدامة هذا القطاع الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي.