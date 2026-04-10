وكلاء السياحة : نسبة الإلغاءات لشهر آذار بلغت 100%

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمود الخصاونة، الجمعة، إن نسبة الإلغاءات لشهر آذار بلغت 100% بسبب حرب إيران.

وأضاف الخصاونة أن القطاع السياحي تأثر بشكل سريع ومباشر بالحرب، مبينا أن السياحة توقفت مباشرة عند بدء الحرب.

وأشار إلى أن نسبة الإلغاءات كانت بشكل تصاعدي خلال استمرار الحرب من الشركاء الخارجيين، مبينا أن الحرب أسهمت بالإلغاءات بنسبة تصل إلى 85% لشهر نيسان، ونحو 70% لشهر أيار على السياحة الخارجية.

وأوضح أن السياحة الوافدة إلى الأردن هي سياحة موسمية، لافتا النظر إلى أن التركيز سيكون خلال أشهر حزيران وتموز وآب على السياحة البينية أو الوافدين والمغتربين.

وأضاف أن القطاع السياحي ينتظر “الموسم الأخير” في العام الحالي الذي يبدأ بشهر أيلول، ليعوض الخسائر التي لحقت بالقطاع.

وشدد على أن الجمعية ستحاول الحفاظ على الحجوزات الموجودة.

وأوضح أن الجمعية تعمل على جلب سياح من أسواق جديدة و”أقل حساسية” إضافة إلى الخليج العربي لتعويض الخسائر من خلال خطط استراتيجية، وقد تعوّض من 30-40% من الخسائر التي لحقت بالقطاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بشكل سريع ومباشر.

وأشار إلى أن الخطوط البرية لم تغلق بسبب الحرب، مشددا على أنه يجب التركيز على السياحة البينية.

ودعا الحكومة إلى المساعدة، بداية بتوجيه خطة لاستهداف السياحة العربية والدول القريبة من الأردن.