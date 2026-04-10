ترمب: سنعرف فرص نجاح المحادثات مع إيران خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بتصريحات حاسمة لصحيفة “نيويورك بوست”، أكد فيها أن الولايات المتحدة ستعرف فرص نجاح المحادثات مع طهران خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وشدد ترمب على أن إعادة فتح مضيق هرمز تعد عنصرا أساسيا ولا تنازل عنه في أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وجه ترمب رسالة عسكرية صارمة، كاشفا أن السفن الحربية الأمريكية يتم تزويدها حاليا بأفضل الذخائر والأسلحة، استعدادا لاستئناف الضربات في حال فشل محادثات باكستان.

وأضاف: “نحن بصدد إعادة تجهيز سفننا بأسلحة حتى أفضل مما استخدمناه سابقا عندما دمرناهم”، مؤكدا جاهزية قواته للرد العنيف.

,أبدى ترمب شكوكا عميقة حول نوايا المفاوض الإيراني، قائلا: “نتعامل مع أشخاص لا نعرف إن كانوا يقولون الحقيقة أم لا”.

وأوضح هذا التناقض بقوله إنهم يدعون أمام الوفد الأمريكي التخلص من الأسلحة النووية، بينما يصرحون للصحافة بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم، مما يضع مصير دبلوماسية نيسان 2026 على محك خطير.