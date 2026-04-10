69 بالمئة نسبة الإشغال الفندقي في العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:أكد مفوض الشؤون السياحية والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور ثابت النابلسي، أن مدينة العقبة سجلت نسبة إشغال فندقي، بلغت نحو 69% خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مؤشر يعكس استقرار الحركة السياحية في المدينة واستمرار قدوم الزوار.

وقال النابلسي إن نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم، بلغت 75%، فيما سجلت فنادق الأربع نجوم 63%، وفنادق الثلاث نجوم 68%، ما يعكس توزيعاً متوازناً للحجوزات بين مختلف فئات الإقامة، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس استقرار القطاع السياحي في العقبة وقدرته على استقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها، فيما تواصل المدينة ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رئيسية على مدار العام.

وأشار النابلسي، إلى أن حملة “روحها بترد الروح” التي أطلقتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أسهمت في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز الإقبال على المدينة، من خلال إبراز ما تتمتع به العقبة من مقومات سياحية وطبيعية وتراثية.

كما وأكد، أن السلطة مستمرة في دعم المبادرات والبرامج الترويجية التي تسهم في تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع العائلات الأردنية على زيارة العقبة والاستمتاع بتجاربها السياحية المتنوعة، مؤكداً أن المؤشرات الحالية تعكس استقراراً إيجابياً في القطاع السياحي.