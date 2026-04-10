مشهد يُشبه العيد .. تفاعل واسع مع عودة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:في مشهد أعاد للأقصى شيئا من حضوره المألوف بعد أسابيع من الغياب، تدفق آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لإحياء أول صلاة جمعة عقب 40 يوما من الإغلاق، في لحظة امتزج فيها الشعور بالفرح بالحنين، وكأن المكان يستعيد أنفاسه من جديد بعد انقطاع قسري طال رحابه وساحاته.

وجاءت عودة الصلاة وسط إجراءات وتقييدات إسرائيلية مشددة عند بوابات المسجد، غير أن ذلك لم يمنع توافد المصلين الذين أصروا على الوصول، في مشهد عكس حجم الارتباط الوجداني والديني بالمكان، وتحوّل سريعا إلى حالة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث غصّت الصور والمقاطع والتعليقات بوصف اللحظة بأنها أقرب إلى “عيدٍ جماعي” أعاد للأقصى روحه.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 100 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

وشهدت باحات المسجد توافد المصلين منذ ساعات الصباح الباكر، في أول فرصة لأداء صلاة الجمعة داخله منذ أسابيع، حيث اكتظت بالمصلين من مختلف الفئات العمرية، في مشهد عكس شوق الفلسطينيين للعودة إلى المسجد بعد انقطاع قسري طويل.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع مدينة القدس، ونصبت السواتر الحديدية عند بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت الشبان وفحصت هوياتهم، واحتجزت بعضهم.

ومنعت قوات الاحتلال المرابطين المبعدين عن المسجد الأقصى من أداء صلاة الجمعة في محيط المسجد وطريق المجاهدين في باب الأسباط بالبلدة القديمة في القدس.

كما تصدّر وسم المسجد الأقصى منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين وعدة دول عربية، وسط دعوات متصاعدة للاستمرار في الرباط والحضور، باعتبار أن كل عودة للصلاة في المكان تحمل رسائل تتجاوز الطابع الديني إلى دلالات وطنية وإنسانية أوسع.