مشهد يُشبه العيد .. تفاعل واسع مع عودة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

10 أبريل 2026
مشهد يُشبه العيد .. تفاعل واسع مع عودة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وطنا اليوم:في مشهد أعاد للأقصى شيئا من حضوره المألوف بعد أسابيع من الغياب، تدفق آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لإحياء أول صلاة جمعة عقب 40 يوما من الإغلاق، في لحظة امتزج فيها الشعور بالفرح بالحنين، وكأن المكان يستعيد أنفاسه من جديد بعد انقطاع قسري طال رحابه وساحاته.
وجاءت عودة الصلاة وسط إجراءات وتقييدات إسرائيلية مشددة عند بوابات المسجد، غير أن ذلك لم يمنع توافد المصلين الذين أصروا على الوصول، في مشهد عكس حجم الارتباط الوجداني والديني بالمكان، وتحوّل سريعا إلى حالة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث غصّت الصور والمقاطع والتعليقات بوصف اللحظة بأنها أقرب إلى “عيدٍ جماعي” أعاد للأقصى روحه.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 100 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.
وشهدت باحات المسجد توافد المصلين منذ ساعات الصباح الباكر، في أول فرصة لأداء صلاة الجمعة داخله منذ أسابيع، حيث اكتظت بالمصلين من مختلف الفئات العمرية، في مشهد عكس شوق الفلسطينيين للعودة إلى المسجد بعد انقطاع قسري طويل.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع مدينة القدس، ونصبت السواتر الحديدية عند بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت الشبان وفحصت هوياتهم، واحتجزت بعضهم.
ومنعت قوات الاحتلال المرابطين المبعدين عن المسجد الأقصى من أداء صلاة الجمعة في محيط المسجد وطريق المجاهدين في باب الأسباط بالبلدة القديمة في القدس.
كما تصدّر وسم المسجد الأقصى منصات التواصل الاجتماعي في فلسطين وعدة دول عربية، وسط دعوات متصاعدة للاستمرار في الرباط والحضور، باعتبار أن كل عودة للصلاة في المكان تحمل رسائل تتجاوز الطابع الديني إلى دلالات وطنية وإنسانية أوسع.


24 ساعة
00:55

حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريباً

20:40

Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimer’s Disease

19:43

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

18:10

خليفات : عمليات تحديث آليات “الموبايل كرين” خيارا استراتيجيا حتى لا يتوقف عمل ميناء العقبه

17:44

وزير الصحه يتفقد عددا من المواقع الصحية في محافظتي الكرك والطفيلة

17:31

الشبرية… إرث الشجاعة ورسالة الوفاء

15:30

الدكتور محمد أنور أبوكف يلقي محاضرة متخصصة في مؤتمر جدة لجراحة الأعصاب

15:27

وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر

15:13

“أردننا جنة” يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي

15:11

الرئيس اللبناني أسير حزب الله… 

13:23

عاجل | الدفاع السعودية: وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية

13:16

باكستان تحاول اقناع نائب الرئيس الامريكي بتمديد زيارته لتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق نهائي مع ايران

وفيات
وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026وفيات الاربعاء 8-4-2026