إغلاق مصفاة ساتورب السعودية للنفط بسبب الضربات الإيرانية السابقة

وطنا اليوم:أعلنت الشركة المشغلة لمصفاة “ساتورب” السعودية، يوم الجمعة، عن توقف العمل فيها بشكل كامل إثر تعرضها لأضرار جسيمة جراء تصاعد الأعمال العسكرية في حرب الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الإعلان بعد كشف وزارة الطاقة السعودية عن تعرض عدة مواقع نفطية وغازية لاعتداءات ممنهجة.

خسائر الإنتاج: 1.3 مليون برميل يوميا في مهب الريح

تسببت الهجمات في هزة عنيفة لقطاع النفط، ويمكن إجمال الخسائر الميدانية كما يلي:

خط أنابيب “شرق-غرب”: أدى استهداف إحدى محطات الضخ الرئيسية إلى خسارة فورية نحو 700 ألف برميل يوميا، مما قطع الشريان الرئيس للإمداد في نيسان/أبريل 2026.

معمل “مانيفا”: سجل انخفاضا في الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل.

معمل “خريص”: فقد هو الآخر 300 ألف برميل من طاقته الإنتاجية.

لم تقتصر الأضرار على النفط الخام، بل طالت منارات التكرير في المملكة، حيث تعثرت الصادرات نتيجة استهداف مصافي: (رأس تنورة، سامرف، مصفاة الرياض، وساتورب في الجبيل)، مما أعاق قدرة المملكة على تزويد الأسواق بالمشتقات النفطية المكررة بنفس الكميات.

حصيلة بشرية مؤلمة وتحذيرات دولية

ميدانيا، أسفرت الاعتداءات عن فاجعة إنسانية باستشهاد أحد منسوبي الأمن الصناعي، وإصابة سبعة آخرين من كادر الشركة السعودية للطاقة.

ومن جانبها، حذرت وزارة الطاقة من أن هذه الاستهدافات، التي تتزامن مع نضوب المخزونات العالمية، ستدفع الاقتصاد العالمي نحو تقلبات حادة وتهدد أمن الطاقة للدول المستفيدة بشكل غير مسبوق.

تحذير “أوبك+”: أزمة طويلة الأمد

في سياق متصل، نبهت مصادر في “أوبك+” إلى أن الاستهداف المتكرر لمرافق الطاقة في الإقليم سيؤدي إلى أزمة إمدادات طويلة الأمد، مما يجعل من تعافي الاقتصاد العالمي أمرا بالغ الصعوبة في ظل انعدام الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية