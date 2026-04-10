رسالة من البيت الأبيض لموظفيه.. لا تشاركوا بالمراهنات

10 أبريل 2026
وطنا اليوم:حذّر البيت الأبيض موظفيه من استغلال مناصبهم بشكل غير قانوني للمضاربة في أسواق العقود الآجلة، وذلك في رسالة إلكترونية داخلية وُجّهت إلى العاملين في 24 مارس، وفق ما أفاد به مسؤول في الإدارة الأميركية، الخميس.
وجاء التحذير بعد يوم واحد من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق بعض الضربات على إيران لفترة وجيزة، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن توقيت تحركات الأسواق.
وكانت بعض القرارات السياسية الكبرى التي اتخذها ترامب قد سبقتها رهانات مالية لافتة، ما دفع خبراء إلى التشكيك في احتمال تسريب معلومات غير معلنة مسبقاً.
وأظهرت بيانات التداول وحسابات أجرتها وكالة “رويترز” أن متداولاً مجهولاً، أو مجموعة متداولين، راهنوا بنحو 500 مليون دولار على عقود خامي برنت وغرب تكساس الوسيط خلال دقيقة واحدة فقط، وذلك قبل إعلان ترامب في 23 مارس تأجيل الضربات على البنية التحتية للطاقة في إيران لمدة خمسة أيام.
وعقب القرار، تراجعت أسعار النفط بنحو 15 بالمئة، ما عزّز الشكوك حول توقيت تلك الرهانات.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، ديفيس إنغل، في بيان: “في حين يسعى الرئيس إلى سوق أسهم قوية ومربحة للجميع، ينبغي منع أعضاء الكونغرس والمسؤولين الحكوميين من استخدام المعلومات غير العلنية لتحقيق مكاسب مالية”.


