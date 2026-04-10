الرئيس الأميركي مخاطبا إيران: هذا ليس الاتفاق بيننا

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن “هذا ليس الاتفاق بيننا”، منتقدا إيران بشدة فيما يتعلق بمرور النفط عبر مضيق هرمز.

وأضاف ترامب أن طهران “تقوم بعمل سيئ للغاية بل ومخز، إذا جاز التعبير، فيما يتعلق بالسماح بمرور النفط” عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي.

وحذّر ترامب في منشور سابق إيران من فرض رسوم على سفن الشحن التي تمر عبر مضيق هرمز، بعدما وافقت طهران على إعادة فتح هذا الممر الحيوي كجزء من وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

قال ترامب على منصته تروث سوشال “هناك تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسوما على ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز. من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تقوم بذلك، فمن الأفضل أن تتوقف الآن!”.

وفي منشور ثان أضاف ترامب “بسرعة كبيرة، سترون النفط يبدأ بالتدفق، سواء بمساعدة إيران أو بدونها”.