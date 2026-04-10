الحرس الثوري ينفي تنفيذ أي هجمات خلال فترة وقف إطلاق النار

وطنا اليوم:أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية لم تنفذ أي عمليات إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة تجاه أي دولة خلال ساعات وقف إطلاق النار حتى الآن.

وأوضح الحرس الثوري في بيان أن وسائل إعلام عدة تداولت خلال الساعات الماضية تقارير عن هجمات صاروخية ومسيرة استهدفت منشآت في بعض دول الخليج، مشددا على أن لا علاقة لإيران بتلك الهجمات.

وأضاف الحرس الثوري أنه في حال ثبوت صحة هذه الهجمات، فإنها قد تكون “من تنفيذ العدو الصهيوني أو الولايات المتحدة”، في محاولة لاتهام أطراف أخرى بالوقوف وراء التصعيد.

وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية “تتحمل مسؤولية أي عملية عسكرية تنفذها”، وأنها تعلن عنها “بشكل واضح ورسمي”، مشيرا إلى أن أي هجوم لم يتم الإعلان عنه رسميا “لا علاقة لإيران به”.

وأعلن الجيش الكويتي في بيان له الخميس، التصدي لهجمات معادية من مسيرات اخترقت أجواء البلاد.

وقال الجيش الكويتي في بيان إن الدفاعات الجوية في القوات المسلحة تعاملت مع هجمات معادية من المسيرات اخترقت أجواء البلاد واستهدفت عددا من المنشآت الحيوية، دون تقديم تفاصيل أكثر. وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش في بيان سابق أنه خلال الـ24 ساعة الماضية لم تسجل أي مستجدات أو تطورات عملياتية