بوتين يعلن وقفا لإطلاق النار في عيد الفصح وأوكرانيا توافق

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس الخميس وقفا لإطلاق النار لمدة 32 ساعة خلال يومين بمناسبة عيد الفصح، وقال نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ستلتزم بهذا الإجراء.

تتزامن الموافقة على وقف إطلاق النار خلال احتفالات المسيحيين الأرثوذكس بعيد الفصح الأحد مع توقف الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ أربع سنوات، وسط التوتر في إيران ومنطقة الشرق الأوسط.

وإعلان بوتين هذا مماثل لوقف إطلاق نار لمدة 30 ساعة أمر به العام الماضي، وتبادل خلاله الطرفان الاتهامات بخرقه.

وجاء في بيان الكرملين أن وقفا لإطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ السبت من الساعة الرابعة مساء (1300 بتوقيت غرينتش) حتى نهاية يوم الأحد (2100 بتوقيت غرينتش).

وقال البيان “ننطلق من مبدأ أن الجانب الأوكراني سيحذو حذو روسيا الاتحادية”.

وذكر البيان أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف أصدر أمرا لرئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف “بوقف العمليات العسكرية في جميع الاتجاهات خلال هذه الفترة”.

وأضاف البيان “على القوات أن تكون على أهبة الاستعداد للتصدي لأي استفزازات محتملة من جانب العدو، فضلا عن أي أعمال عدوانية”.