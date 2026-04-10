بوتين يعلن وقفا لإطلاق النار في عيد الفصح وأوكرانيا توافق

10 أبريل 2026
بوتين يعلن وقفا لإطلاق النار في عيد الفصح وأوكرانيا توافق

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس الخميس وقفا لإطلاق النار لمدة 32 ساعة خلال يومين بمناسبة عيد الفصح، وقال نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ستلتزم بهذا الإجراء.
تتزامن الموافقة على وقف إطلاق النار خلال احتفالات المسيحيين الأرثوذكس بعيد الفصح الأحد مع توقف الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ أربع سنوات، وسط التوتر في إيران ومنطقة الشرق الأوسط.
وإعلان بوتين هذا مماثل لوقف إطلاق نار لمدة 30 ساعة أمر به العام الماضي، وتبادل خلاله الطرفان الاتهامات بخرقه.
وجاء في بيان الكرملين أن وقفا لإطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ السبت من الساعة الرابعة مساء (1300 بتوقيت غرينتش) حتى نهاية يوم الأحد (2100 بتوقيت غرينتش).
وقال البيان “ننطلق من مبدأ أن الجانب الأوكراني سيحذو حذو روسيا الاتحادية”.
وذكر البيان أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف أصدر أمرا لرئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف “بوقف العمليات العسكرية في جميع الاتجاهات خلال هذه الفترة”.
وأضاف البيان “على القوات أن تكون على أهبة الاستعداد للتصدي لأي استفزازات محتملة من جانب العدو، فضلا عن أي أعمال عدوانية”.


24 ساعة
00:55

حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريباً

20:40

Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimer’s Disease

19:43

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

18:10

خليفات : عمليات تحديث آليات “الموبايل كرين” خيارا استراتيجيا حتى لا يتوقف عمل ميناء العقبه

17:44

وزير الصحه يتفقد عددا من المواقع الصحية في محافظتي الكرك والطفيلة

17:31

الشبرية… إرث الشجاعة ورسالة الوفاء

15:30

الدكتور محمد أنور أبوكف يلقي محاضرة متخصصة في مؤتمر جدة لجراحة الأعصاب

15:27

وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر

15:13

“أردننا جنة” يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي

15:11

الرئيس اللبناني أسير حزب الله… 

13:23

عاجل | الدفاع السعودية: وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية

13:16

باكستان تحاول اقناع نائب الرئيس الامريكي بتمديد زيارته لتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق نهائي مع ايران

وفيات
وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026وفيات الاربعاء 8-4-2026