9 أبريل 2026
نتنياهو: أصدرت تعليماتي ببدء مفاوضات قريبة مع لبنان

وطنا اليوم:نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن “المفاوضات مع لبنان ستجري تحت النار، ونستعد لهجمات متواصلة”.
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه أصدر تعليمات ببدء محادثات سلام مع لبنان، تشمل نزع سلاح حزب الله.
وأضاف في بيان “في ضوء المطالبات اللبنانية المتكررة بفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أصدرت تعليماتي لمجلس الوزراء الأمني المصغر أمس ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن”.
وأشار إلى أن “المفاوضات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان”.
وذكر موقع “أكسيوس” نقلا عن مصادر أن بيان نتنياهو جاء بعد محادثات هاتفية أجراها أمس الأربعاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.
وأضاف نقلا عن مسؤولين أميركيين أن ويتكوف طلب من نتنياهو تهدئة الضربات في لبنان وبدء مفاوضات.
كما ذكر “أكسيوس” نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في لبنان والمفاوضات ستبدأ في الأيام المقبلة.


