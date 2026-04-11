خليفات : عمليات تحديث آليات “الموبايل كرين” خيارا استراتيجيا حتى لا يتوقف عمل ميناء العقبه





إجراءات الصيانة وفرت على الشركة 12 مليون دينار وحفظت الكفاءة التشغيلية للميناء.

وطنا اليوم – امين المعايطه .

اعلن مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء الدكتور محمود خليفات عن الانتهاء من تنفيذ مشروع تحديث وصيانة شاملة لآليات الموبايل كرين وعددها ( 2 )وذلك من خلال الشركة الألمانية المصنعة Konecranes Retrofit

وفق أعلى المعايير الفنية العالمية بكلفة 600 الف دينار في حين ان كلفة الشراء لهما كاليات جديدة تزيد عن 12 مليون دينار .



وأكد خليفات ان تنفيذ هذه الأعمال جاء بعد الحصول على موافقة وقرار من مجلس ادارة الشركة وحسب الأصول ونظام المشتريات المعتمد .



واضاف ان قرار مجلس الادارة بإجراء عمليات الصيانه والتحديث جاء بسبب تقادم عمر الآليات التي مضى عليها اكثر من 20 عاما الى جانب ضرورة المحافظة على مستوى عالي من السلامة العامة والاعتمادية التنفيذية.



واكد خليفات ان هذه الآليات بالنسبة للشركة الصانعة كانت خارجة عن الخدمة وقطع غيارها غير متوفرة لكن عمليات الصيانة والتحديث نقلتها الى موديل 2023 لتواصل عملها كما لو كانت حديثة التصنيع مشيرا ان خيار شرائها جديدة كان سيكلف الشركة اكثر من 12 مليون دينار .



واضاف خليفات ان قدرة الموبايل كرين تبلغ 100 طن في الساعه وكونها من الأصول التشغيلية الحرجة التي يعتمد عليها عمل الميناء فكان لا بد من استدعاء الشركة المصنعة لإجراء كشف فني شامل حيث شمل الهيكل المعدني والأنظمة الكهربائية والأنظمة الميكانيكية والأنظمة الهيدروليكية بإشراف خبراء مختصين من الشركة المصنعة وتم إصدار تقارير فنية مفصلة تضمنت تقييم الحالة الفنية وتحديد نقاط الضعف والمخاطر وتوصيات الاصلاح والتحديث اللازمة لضمان التشغيل الآمن والفعال .



واكد خليفات ان شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء لم تكتف براي وإجراءت الشركة الصناعة بل استعانت بشركة اخرى محايده زيادة في الحرص والاطمئنان على كافة الإجراءات .



وفي التفاصيل قال خليفات لقد تم دراسة وتحليل العروض الفنية وتم اعتماد عروض الاسعار المقدمة من الشركة المصنعة وفق الأصول باجراءات وخطوات تراتبية اخذت بعين الاعتبار مصلحة الميناء العليا ليبدا طرح العطاء عام 2023 ثم المباشرة بعمليات التحديث والصيانه في شهر تشرين اول عام 2025 لمدة 4 شهور والانتهاء من أعمال الصيانه بشهر اذار 2026 .



واضاف خليفات انه وزيادة في الطمأنينة وقطعا للشك باليقين فقد تم إجراء فحص تقيمي للآليات بعد صيانتها من قبل شركة فحص مختصة ومحايدة الى جانب تقييم الشركة المصنعة وبتطابق النتائج تم إصدار شهادات للاليات وإدخالها الى الخدمة حسب الأصول.



وقال لقد شملت اعمال التحديث والصيانة تحديث شامل للأنظمة الحرجة للآليات على النحو التالي :

الهيكل المعدني وأنظمة الرفع والأنظمة الهيدروليكية وأنظمة التحكم والبرمجيات.



واكد انه وبناء على نتائج التشغيل التجريبي فقد تم تشغيل الآليات على بواخر فعلية واتثبتت كفاءة تسغيلية عالية واستقرار في الاداء ومستوى أمان مرتفع وعدم تسجيل أي ملاحظات فنية جوهرية بعد التحديث .



وقال خليفات ان الاهمية الاستراتيجية لعمليات التحديث والصيانة كانت خيارا استراتيجيا لضمان استمرارية العمليات التشغيلية كون هذه الآليات من الأصول الحرجة التي يعتمد عليها الميناء بشكل مباشر في عمليات المناولة ، وأن اي تعطيل فيها يؤدي الى توقف العمليات وخسائر تشغيلية مباشرة وتأثير مباشر على سمعة الشركة ومنظومة الموانىء والاقتصاد الوطتي بعمومه.



واضاف من الأهمية الاستراتيجية لعمليات التحديث والصيانة تعزيز السلامة العامة والصحة المهنية فقد ركزت معظم اعمال التحديث على أنظمة السلامة الحرجة وتقليل احتمالية الحوادث والاصابات وتحقيق الامتثال لمعايير السلامة.

كما ان عمليات التحديث تعمل على معالجة تقادم الأنظمة واطالة العمر التشغيلي ورفع الاعتمادية.



وأوضح خليفات ان عمليات التحديث تعادل في أهميتها إعادة تأهيل وتأجيل الحاجة الى شراء آليات جديدة بتكلفة عالية وتقليل الأعطال المفاجئة وتحسين مؤشرات الاداء.



وينظر مختصون الى عمليات صيانة وتحديت الموبايل كرين على انه انجاز وطني كبير يعود على الميناء وعلى الاقتصاد الوطني واقتصاديات زبائن الميناء بمختلف القطاعات .