96.3 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

9 أبريل 2026
96.3 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية الخميس، عند 96.3 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 91.9 دينارا لجهة الشراء.
وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 110.1 و 85.1 و 66.6 دينارا على التوالي.


