ندوة ثقافية بالعقبة تحتفي بالشاعر عبدالمنعم الرفاعي

9 أبريل 2026
وطنا اليوم – امين المعايطه
نظمت مديرية ثقافة العقبة وجمعية واحة الفكر ندوة ثقافية  في قاعة مركز الأميرة بسمة للتنمية إحتفاءاً بالشاعر عبد المنعم الرفاعي شاعرًا للدورة الثانية عشرة لليوم العربي للشعر لعام 2026 في العقبة
وتأتي هذه الندوة بمناسبة اعتماد الشاعر عبد المنعم الرفاعي شاعرًا للدورة الثانية عشرة لليوم العربي للشعر لعام 2026 من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو) وشارك في الندوة اكاديميين وشعراء وقدمتها الأستاذة بثينة الفقراء وتم عرض التجربة الشعرية للشاعر عبد المنعم الرفاعي و استذكارً لإرثه في القصائد الوطنية التي تحمل معاني الفخر و الانتماء و التضحية والاعتزاز بالهوية الوطنية.
وعرض الدكتورة بيان أبو عودةأبرز محطات الشاعر عبدالمنعم الرفاعي الشعرية،وأسلوبه الأدبي وما تميزت به قصائده من عمق وارتباط بالهوية الوطنية والقضايا العربية، إلى جانب تناوله الأبعاد الفنية والإنسانية في شعره ومكانته البارزة في المشهد الثقافي الأردني.
كما بينت الدكتورة سناء الرفاعي ان عمله الدبلوماسي بداية و السياسي لم تثنه عن العمل الادبي و الشعري حيث كتب النشيد الوطني الأردني الذي نردده كل حين و عرجت عن الجانب التاريخي لشخصية عبد المنعم الرفاعي الذي جمع بين العامل الوجداني كشاعر و العقلي كسياسي و استخدم أسلوب الحماسة للتعبير عن الصورة الفنية الرائعة لأشعاره .
كما تناول الشاعر محمد ياسين رئيس لجنة رابطة الكتاب في العقبة عدد من اشعاره و بين عددا من أسلوبه الشعري بين القديم المتمكن و الجديد المتحضر و الصورة الشعرية عنده تميزت بالإيقاع الغنائي و التكرار لمزيد من الدفقات الموسيقية بدوره بين مدير ثقافة العقبة بين ان اختيار الشاعر عبد المنعم الرفاعي تقديراً لمسيرته الإبداعية الحافلة، وشعره القومي الوجداني، وإسهاماته في كتابة النشيد الوطني الأردني، بالإضافة إلى تميز شعره بتنوعه، واهتمامه بالتراث العربي مؤكدا على حرص المديرية على تنظيم الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تسهم في إبراز رموز الأدب الأردني وتعزيز الوعي الثقافي لدى المجتمع المحلي.
وأشار رئيس جمعية واحة الفكر و الادب الشاعر شوكت البطوش ان الاحتفال بقامة أدبية و سياسية اردنية مصدر للفخر و الاعتزاز للأجيال اللاحقة لقدرته على التعبير عن التجارب الإنسانية والعامة من خلال صور شعرية تجسيدية دقيقة، تجعل من قصائده نسيجاً متماسكاً يجمع بين الموهبة والوعي .


