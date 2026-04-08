القوات المسلحة : اعتراض صاروخين استهدفا أراضي المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي عن اعتراض صاروخين أطلقا من إيران تجاه الأراضي الأردنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية الإعلام العسكري اليوم الأربعاء إن سلاح الجو الملكي قام بالتصدي للصاروخين وتدميرهما بكفاءة واقتدار.

من جانبه أعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 12 بلاغا لحوادث مختلفة.

وبين أنه لم تقع أية إصابات بحمد الله نتيجة تلك الحوادث، واقتصر الأمر على وقوع أضرار مادية بمحافظة المفرق والبادية الوسطى.