القوات المسلحة : اعتراض صاروخين استهدفا أراضي المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

14 دقيقة ago
وطنا اليوم:أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي عن اعتراض صاروخين أطلقا من إيران تجاه الأراضي الأردنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت مديرية الإعلام العسكري اليوم الأربعاء إن سلاح الجو الملكي قام بالتصدي للصاروخين وتدميرهما بكفاءة واقتدار.
من جانبه أعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 12 بلاغا لحوادث مختلفة.
وبين أنه لم تقع أية إصابات بحمد الله نتيجة تلك الحوادث، واقتصر الأمر على وقوع أضرار مادية بمحافظة المفرق والبادية الوسطى.


24 ساعة
11:44

رغم الانفراجة الدبلوماسية .. شركات الطيران : هدنة الأسبوعين لا تكفي

11:37

مصدر: مجتبى شارك بفاعلية في عملية التفاوض

11:22

العراق يُعلن إعادة فتح أجوائه أمام حركة الملاحة الجوية

11:16

ردود فعل غاضبة في إسرائيل على وقف النار: من زئير الأسد إلى مواء القط

11:05

الأردن يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة العراقية

10:55

Jordan’s Orange Money Launches Exclusive Offers for International Transfers to Egypt with Orange Cash

10:20

خطوة كبيرة لبايرن وأرسنال نحو نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

10:16

بنك الاسكان يطلق حملة جوائز 2026 لحسابات توفير “مستقبلي”

10:01

تراجع واضح بأسعار الخضار في السوق المركزي الأربعاء

09:57

البدور: تمديد عمل المراكز الصحية بمحيط مستشفى الزرقاء الشهر المقبل

09:48

الاحتلال ينذر سكان مدينة صور جنوب لبنان بإخلائها

09:42

لابيد ينتقد فشل نتنياهو: كارثة سياسية غير مسبوقة

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-4-2026وفيات الاثنين 6-4-2026وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة