بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

العراق يُعلن إعادة فتح أجوائه أمام حركة الملاحة الجوية

23 دقيقة ago
وطنا اليوم:أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية ابتداءً من اليوم، وذلك بعد استقرار الأوضاع وعودة الظروف إلى طبيعتها.
وبحسب بيان رسمي لسلطة الطيران، فانه بموجب الإجراء يُسمح باستئناف جميع الرحلات الجوية المدنية بما يشمل العبور والإقلاع والهبوط في المطارات العراقية وفقاً للضوابط والتعليمات المعتمدة.
وأكدت التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن الجوي بالتنسيق المستمر مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بما يضمن انسيابية وكفاءة حركة النقل الجوي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
