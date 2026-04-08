قبلتها واشنطن..ما البنود العشرة التي اقترحتها إيران لإنهاء الحرب؟

قبلتها واشنطن..ما البنود العشرة التي اقترحتها إيران لإنهاء الحرب؟

وطنا اليوم:تنفس العالم الصعداء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين بعد أن تم الاتفاق تقريبا على جميع نقاط الخلاف السابقة بين الطرفين، وفق تعبيره.
وقال الرئيس ترمب إن التوصل إلى ذلك الاتفاق جاء بناء على مقترح إيراني من 10 نقاط وصفه بأنه “أساس صالح للتفاوض لإنهاء الخلافات السابقة”.
وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن المقترح الإيراني يتضمن بروتوكولاً للمرور الآمن عبر مضيق هرمز. كما استعرض المقترح الذي قدمته طهران المطالب الإيرانية برفع العقوبات، وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة، وإنهاء الأعمال العدائية في الشرق الأوسط.
وتناقلت وسائل إعلام إيرانية ودولية مضامين المقترح الإيراني، في انتظار الكشف عن صيغته الرسمية.

وحسب وكالة تسنيم الإيرانية فإن بنود المقترح الإيراني تشمل:

– تعهد الولايات المتحدة من حيث المبدأ بضمان عدم الاعتداء.
– استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز.
– القبول بالتخصيب.
– رفع جميع العقوبات الأولية.
– رفع جميع العقوبات الثانوية.
– إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن.
– إنهاء جميع قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
– دفع تعويضات لإيران.
– خروج القوات القتالية الأمريكية من المنطقة.
– وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.


