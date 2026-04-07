كابيتال بنك ينظم فعالية صحية لموظفيه بمناسبة يوم الصحة العالمي

وطنا اليوم-نظم كابيتال بنك في مقره الرئيسي فعالية صحية وتوعوية لموظفيه بالتزامن مع يوم الصحة العالمي، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع أنماط الحياة الصحية بين موظفيه.

وشهدت الفعالية مشاركة فريق مختبرات بيولاب الذي قدم مجموعة من الفحوصات الطبية للموظفين، شملت قياس مستوى السكر في الدم وفحص الهيموجلوبين وقياس ضغط الدم، إلى جانب إجراء تحليل مكونات الجسم باستخدام تقنية InBody.

كما تواجدت أخصائية التغذية دانا نفاع لتقديم إرشادات غذائية عامة والإجابة على استفسارات الموظفين حول الأنظمة الغذائية الصحية التي تساعد على الحفاظ على النشاط والصحة العامة. وتضمن البرنامج أيضاً محاضرة توعوية قدمتها أخصائية الصحة والعافية لبنى الجريري حول أهمية الفحوصات الصحية الدورية ودورها في الوقاية من الأمراض. بالإضافة إلى مشاركة مركز F45 في الفعالية من خلال فريق متخصص عمل على نشر التوعية بأهمية النشاط البدني في الحياة اليومية،

وتأتي هذه الفعالية ضمن المبادرات التي ينفذها كابيتال بنك لتعزيز بيئة عمل صحية وتشجيع الموظفين على تبني أنماط حياة متوازنة تدعم صحتهم وإنتاجيتهم.

-انتهى-

عن مجموعة كابيتال بنك:

تُعد مجموعة كابيتال بنك، واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية العاملة في السوقين الأردني والإقليمي، حيث تصل قيمة أصولها الى ما يقارب 8.7 مليار دينار أردني، فيما يبلغ مجموع حقوق مساهميها 989 مليون دينار أردني.

وتضم المجموعة، كابيتال بنك والذي تنامت أعماله منذ تأسيسه في العام 1995 ليصبح اليوم واحداً من أبرز البنوك الأردنية المتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.

وفي العام 2005، قام كابيتال بنك (الأردن) بشراء أغلبية أسهم المصرف الأهلي العراقي (61.85%)، الأمر الذي مكّن المصرف من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه وتعزيز الشمول المالي على مستوى العراق ودعم النشاطات التصديرية وتقديم كافة الخدمات للشركات العاملة بالعراق. وضمن استراتيجيته التوسعية على الصعيد الإقليمي، قام المصرف الأهلي العراقي بافتتاح أول فرع له في المملكة العربية السعودية لتقديم الخدمات المصرفية والتجارية لعملائه من قطاع الشركات في العام 2023.

وبرزت شركة كابيتال للاستثمارات المملوكة بالكامل لكابيتال بنك، والتي تأسست في عام 2006، كشركة إقليمية رائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة التي تضم إدارة الأصول والوساطة والاستشارات المالية للشركات. تقدم الشركة خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين والعالميين، بما في ذلك الشركات الكبرى والهيئات الحكومية والأفراد أصحاب الثروات العالية من خلال مكاتبها في الأردن وفي الإمارات /مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

وترجمة لخطط نموها التوسعية استحوذت مجموعة كابيتال بنك في العام 2021 على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق، كما استحوذت في العام 2022 على بنك سوسيته جنرال – الأردن، مما عزز مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي الأردني. وفي أوائل عام 2022، تم إطلاق blink، وهو قناة مصرفية رقمية تهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية لعملاء التجزئة.

في عام 2022، عزز كابيتال بنك قاعدته الرأسمالية من خلال إصدار سندات دائمة من الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وهي الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي. وفي ذات العام، عملت المجموعة على زيادة رأس مالها من خلال إدخال صندوق الاستثمارات العامة السعودي – أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم – كشريك استراتيجي وبفضل حصة قدرها 23.97%، مكّنت زيادة رأس المال المجموعة من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، مع الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعود بالنفع على العملاء والمساهمين.

ونظراً لالتزام كابيتال بنك بالتميز والتركيز على العميل والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، حصد البنك مجموعة من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الأردن للسنة الثانية على التوالي، وجائزة أفضل خدمات إدارة الثروات في الأردن من International Business Magazine، بالإضافة إلى جائزتي أفضل بنك في الأردن وأفضل تطبيق مصرفي في الأردن من Global Financial Market Review.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لكابيتال بنك: www.capitalbank.jo