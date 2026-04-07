مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في جنوب لبنان وتحذير بحري للمدنيين

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، إن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب آخرون خلال اشتباكات مسلحة في جنوب لبنان.
ودعا الجيش الإسرائيلي جميع السفن في المنطقة البحرية قبالة ساحل جنوب لبنان إلى مغادرتها فورا، والتوجه شمالا حتى مدينة صور اللبنانية، مشيرا إلى أن نشاط حزب الله يشكل خطرا على القطع البحرية في المنطقة الممتدة بين صور ورأس الناقورة.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية، أفيخاي أدرعي، عبر منصة “إكس” تحذيرا قال فيه “حرصا على سلامتكم، يجب على جميع القطع البحرية الراسية أو المبحرة في المنطقة المحددة على الخريطة الإبحار فورا إلى شمال منطقة صور”.
وأضاف أن الجيش سيتخذ الإجراءات اللازمة لحماية السفن من أي تهديد محتمل في المجال البحري.
ووفق إحصاء ، شنت إسرائيل هجمات جوية ومدفعية على 56 بلدة ومنطقة في جنوب لبنان.
وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في بلدة يفتاح الواقعة في القطاع الشرقي من الحدود مع لبنان، عقب رصد إطلاق صواريخ من الجانب اللبناني.
في المقابل، أعلن حزب الله أنه نفذ هجوما باستخدام مسيّرة انقضاضية وصواريخ، استهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية داخل أحد المنازل في بلدة الطيبة جنوب لبنان.
وشنّت إسرائيل غارة بطائرة مسيّرة استهدفت بلدة مشغرة في البقاع شرقي لبنان.


