إدارة ترامب تدرس إلغاء تأشيرات آلاف من النخب الإيرانية المقيمين في البلاد

وطنا اليوم:كشفت الإعلامية الأميركية كاتي ميلر عن توجه داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء آلاف التأشيرات الممنوحة لإيرانيين مقيمين في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تشديدًا متوقعًا في سياسة واشنطن تجاه طهران.

وجاءت تصريحات ميلر خلال مقابلة بُثّت الثلاثاء ضمن برنامج “Hannity” على قناة “Fox News”، حيث قالت إن ترامب ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يعملان على “إلغاء تأشيرات ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف من النخب الإيرانية الذين يعيشون حالياً في الولايات المتحدة”.

وأضافت أن ما وصفته بـ”المعيار المزدوج” يتمثل في أن هؤلاء الأفراد يعيشون بحسب تعبيرها في الولايات المتحدة “بأمان وازدهار” رغم ارتباطهم بالنخبة الحاكمة في إيران.

وتُعد كاتي ميلر شخصية قريبة من الدائرة السياسية المحافظة في واشنطن؛ فقد عملت سابقاً متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية خلال إدارة ترامب الأولى، كما شغلت أدواراً إعلامية وسياسية مرتبطة بالحزب الجمهوري. وهي زوجة المستشار السياسي البارز ستيفن ميلر، أحد أبرز مهندسي سياسات الهجرة الصارمة في إدارة ترامب. وتقدم حالياً برنامجاً صوتياً سياسياً بعنوان “The Katie Miller Podcast” يركز على قضايا السياسة الداخلية والهجرة والأمن القومي.

وعرض البرنامج خلال الحوار تقارير إعلامية وصوراً قيل إنها تعود لأفراد من النخب الإيرانية يعيشون في الولايات المتحدة بأسلوب حياة فاخر، بينها تقرير نشرته صحيفة New York Post تحت عنوان “BUSTED IN LAND OF ‘SATAN”، تناول اعتقال سلطات الهجرة والجمارك الأميركية ICE لقريبة مسؤول إيراني بارز في لوس أنجلوس.

كما تضمّن المقطع صوراً متداولة عبر إنستغرام لامرأة إيرانية تظهر بجانب مروحية وترتدي ملابس فاخرة، في إطار إبراز ما اعتبرته المقابلة تناقضاً بين خطاب النظام الإيراني وأسلوب حياة بعض المقربين منه في الغرب.

التصريحات جاءت بعد إعلان روبيو مؤخراً إلغاء الإقامة القانونية لابنة شقيق القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، في مؤشر على احتمال توسع الإجراءات الأميركية لتشمل شخصيات إضافية مرتبطة بالنظام الإيراني