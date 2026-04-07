القوات المسلحة: أجواء المملكة لم تشهد أية محاولات استهداف منذ الأمس

وطنا اليوم:أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي الثلاثاء، أنها لم تتعامل مع أية صواريخ أو مسيرات استهدفت الأراضي الأردنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت مديرية الإعلام العسكري في بيان مشترك مع مديرية الأمن العام، إن أراضي المملكة وأجواءها لم تشهدا أية محاولات استهداف منذ يوم أمس.
وأوضحت أن سماع أصوات الانفجارات في السماء وسقوط بعض الشظايا أو المقذوفات في مناطق حدودية داخل المملكة ناجمان عن اعتراضات مصدرها غرب حدود المملكة.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الكوادر المختصة والفرق المعنية في القوات المسلحة والأمن العام تعاملت مع متساقطات خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبين أن مديرية الأمن العام تعاملت مع 8 بلاغات لحوادث سقوط شظايا أو مقذوفات، نتج عنها وقوع إصابة في محافظة العقبة، إذ خضع المصاب للعلاج اللازم في الموقع وحالته العامة جيدة.
كما وقعت بعض الأضرار المادية المحدودة في محافظة العقبة وفي محافظة الكرك، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.


