بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الحاج توفيق: لا توجد شركة تحتكر الرز في الاردن

وطنا اليوم:كشف رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق أن الأردن يستهلك شهريا حوالي ١٥ ألف طن من الرز.
وقال الحاج توفيق في منشور له على منصة فيسبوك: لا توجد شركة تحتكر الرز في الاردن ولا حتى شركتان، ولا توجد شركة في الأردن تستطيع استيراد ٥٠٠ الف طن في فترة بسيطة لان ثمنها يبلغ حوالي ٥٠٠ مليون دولار وهذه الكمية تعادل استهلاك المملكة لاكثر من ثلاث سنوات .
وأكد الحاج توفيق أنمن يزر المولات ومحلات السوبرماركت وأسواق المؤسستين العسكرية والمدنية يشاهد عدد العلامات التجارية المتوفرة على الأرفف وتنوع المناشئ وهذا يؤكد وجود منافسة بين عدد كبير من الشركات المستوردة .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
