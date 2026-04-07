السعودية تعلن إغلاق جسر الملك فهد مع البحرين احترازيا

وطنا اليوم:أعلنت السلطات السعودية إغلاق جسر الملك فهد الذي يربط المملكة بمملكة البحرين، بشكل احترازي، بسبب التنبيهات الأمنية من احتمالية تعرضه لهجوم.

وقالت مؤسسة جسر الملك فهد، إنه “إشارة إلى التنبيهات الصادرة عن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية تم تعليق حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد احترازيا”.

ويترقب العالم انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بفتح مضيق هرمز في الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأربعاء.

وقال الرئيس الأمريكي إن “أبواب الجحيم” ستفتح على إيران في حال لم تلتزم بالمهلة، وسيعيدها إلى “العصر الحجري”.

ويبلغ طول الجسر الذي افتتح في العام 1986، نحو 25 كم، وبعرض 23 مترا، ويبدأ من جنوب مدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالسعودية، وينتهي عند قرية الجسرة في البحرين.