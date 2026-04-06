البنك العقاري المصري العربي – الأردن يُنهي كافة أعماله في الأردن

وطنا اليوم:يعلن البنك العقاري المصري العربي – الأردن عن إنهاء كافة أعماله في الأردن وإيقاف خدماته بشكل نهائي، بما في ذلك الفروع والقنوات الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي.

جاء ذلك بعد قيام بنك الاتحاد بالاستحواذ على جميع أعمال البنك العقاري المصري العربي في الأردن، وموافقة البنك المركزي الأردني على العملية، وذلك من خلال شراء جميع موجوداته ومطلوباته، إضافةً إلى كافة حقوق البنك والتزاماته، وفقاً للاتفاقية المبرمة ما بين البنكين.

وقد تم استكمال جميع الإجراءات اللازمة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية لجميع

عملاء البنك العقاري المصري العربي بكفاءة وسلاسة من خلال بنك الاتحاد