الجيش الإسرائيلي يوجّه إنذاراً عاجلاً لسكان 41 قرية في جنوب لبنان

7 دقائق ago
وطنا اليوم:وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا لسكان 41 بلدة في جنوب لبنان بإخلائها فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.
والقرى المشمولة بالإنذار هي: النميرية، البابلية، المروانية، الكفور – تول (النبطية)، كفر بدا (صور)، مزرعة كثرة الرز، مزرعة كفر جوز، كفروة، مزرعة اليهودية، مزرعة الواسطة، مزرعة الحسينية، العاقبية، مزرعة جمجم، مطرية الشومر، أبا (النبطية)، غسانية، انصار (النبطية)، مزرعة الداودية، الدوير، خرطوم، عدوسية، دير تقلا، عدلون، تفاحتا، اللوبية، صرفند، مراح الحباس، مزرعة الاوساميات، انصارية، البيسارية، زفتا، مزرعة بصفور، قعقعية الصنوبر، زرارية، دوير، مصيلح، نجارية، سكسكية، الشرقية، مزرعة بصيلة، البياضة.
وتجدّدت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد ليلة خطرة عاشها لبنان، وذلك عقب هجمات دامية على عدد من المناطق أمس الأحد، كان أخطرها استهداف شقة سكنية في منطقة عين سعادة شرق بيروت.


