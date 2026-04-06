كاتس: هاجمنا مجمع فارس الجنوبي للبتروكيماويات بإيران

ساعتين ago
وطنا اليوم:ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، قصف ما قال إنها “أكبر” منشأة للبتروكيماويات في إيران.
كاتس قال في بيان متلفز، إن الجيش شن “هجومًا عنيفًا على أكبر منشأة للبتروكيماويات في إيران، والواقعة في مدينة عسلوية” جنوب غربي إيران.
وأضاف أنها كانت “هدفا رئيسا”، وتنتج نحو 50 بالمئة من إنتاج البلاد من البتروكيماويات، وسبق أن هاجمت إسرائيل منشأة رئيسية أخرى الأسبوع الماضي.
وتابع: “الآن، أصبحت المنشأتان اللتان تُنتجان معًا نحو 85 بالمئة من صادرات إيران من البتروكيماويات، خارج الخدمة تمامًا، وهذه ضربة اقتصادية قاسية للنظام الإيراني تُقدّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات”.
ومحاولا تبرير استهداف بنى تحتية للطاقة، ادعى أن صناعة البتروكيماويات “محرك رئيس لتمويل أنشطة الحرس الثوري وبناء القوة العسكرية الإيرانية”.
وتوعد كاتس بمزيد من العدوان قائلا: “أصدرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليماتنا للجيش الإسرائيلي بمواصلة الهجوم بكل قوة على البنية التحتية الإيرانية”.


