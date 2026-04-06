منتصف الشهر الجاري الموعد النهائي لا ستقبال رسومات مسابقة بنك القاهرة عمان للاطفال

وطنا اليوم:أعلن جاليري بنك القاهرة عمان عن منتصف الشهر الجاري الموعد النهائي لا ستقبال رسومات مسابقة بنك القاهرة للدورة السادسة عشر لمسابقة رسوم الأطفال السنوية، والتي وتأتي بالتعاون مع فبريانو الأردن، وبحسب شروط المسابقة فهي مفتوحة لكل الطلاب في المملكة وفق الشروط، وعلى رأسها موضوعات المسابقة وهي: مفتوحة حسب خيال وابداع الاطفال كما وجاء من ضمن الشروط: أن تكون المواد والخامات من الألوان المائية والخشبية والزيتية، والجرافيك وفن البوستر، وخامات فنية مختلفة.العرب وشعوب الشرق الأوسط

ويسمح للطلبة من سن 5-16 سنة بالمشاركة، أما الحجم الأقصى للأعمال الفنية المشاركة فهي 50×70 ، ويمكن للطالب تقديم دفتر فبريانو للحصول على جائزة الدفتر المتميز ولا تقبل أعمال النحت والمجسمات، ويكتب خلف العمل، الاسم والعمر والمدرسة ورقم التلفون بشكل واضح، ولا يجوز الكتابة على سطح اللوحة أيا من هذه المعلومات، ولا تقبل الأعمال الملفوفة على شكل رول، على أن تكون اللوحات مرسومة على ورق فبريانو، والأعمال المشاركة في المسابقة غير مستردة.

ويمكن تسليم المشاركات في المسابقة إلى أي فرع من فروع بنك القاهرة عمان المنتشرة في محافظات المملكة أو مباشرة إلى غاليري بنك القاهرة عمان.

. ويذكر أن الفئات العمرية المشاركة هي: الفئة الأولى من 5-7 سنوات، والثانية من 8-10 سنوات، والثالثة من 11-13 سنة والرابعة من 14-16 سنة ولكل فئة عمرية 5 جوائز بحيث يصبح عدد الجوائز المالية لكافة الفئات 20 جائزة، الجائزة الأولى حساب توفير بقيمة 500 دينار، والثانية حساب توفير بقيمة 400 دينار، والثالثة حساب توفير بقيمة 300 دينار، والجائزة الرابعة والخامسة حساب توفير بقيمة 200 دينار، وجائزة خاصة مقدمة من فبريانو، وهي عبارة عن منحة مدرسية بقيمة 1000 دينار للفائز الذي تختاره لجنة التحكيم من بين الفائزين الخمسة الأوائل لكل الفئات العمرية. واستحدثت إدارة المسابقة جائزة مالية بقيمة 500 دينار للمعلم المتميز مقدمة من فبريانو العالمية.

وجائزة دفتر فبريانو المتميز وقيمتها 1000 دينار، و جائزة المعلم المشرف على دفتر فبريانو الفائز وقيمتها 500 دينار، وشهادة تقدير للفائزين من الأول–الخامس من كل فئة عمرية، وشهادة تقدير للطلاب المعروضة أعمالهم في المعرض وعددهم 80، وشهادة تقدير للمدارس المشاركة في المعرض، وهدية خاصة لأبرز المشاركات وعددها 80 مشاركة مقدمة من بنك القاهرة عمان وفبريانو.

ويقوم بنك القاهرة عمان الجهة المنظمة للمسابقة بطباعة كتاب يتضمن الأعمال الفنية الفائزة وأبرز المشاركات الفنية وعددها 80، بغض النظر عن الفوز أو عدمه في المسابقة.

كما ويقيم بنك القاهرة عمان وفبريانو احتفالا خاصا لتوزيع الجوائز في غاليري بنك القاهرة عمان الذي سيعرض الأعمال الفنية الفائزة إلى جانب أبرز المشاركات الفنية. أما لجنة التحكيم فتتكون من خمسة أعضاء من المختصين بفن الطفل والفنون التشكيلية.

يشار إلى أن مسابقة بنك القاهرة عمان للأطفال هي فضاء فني للكشف عن فناني المستقبل. ويقدم بنك القاهرة عمان الدورة السادسة عشر للمسابقة، هدية من البنك لأطفال الأردن، ليعبروا عن أنفسهم اتجاه المحيط، ليعكسوا بأعمالهم الفنية فهمهم وتصورهم لنا، وبحثهم عن إجابات لأسئلة الحياة والطبيعة.العرب وشعوب الشرق الأوسط