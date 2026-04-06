الاحتلال يمنع سفر وعودة الحالات الإنسانية عبر معبر رفح

وطنا اليوم:منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مغادرة دفعة جديدة من الحالات الإنسانية أو عودة آخرين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وقالت وفا، إنّ منظمة الصحة العالمية أبلغت الهلال الاحمر بتعليق سفر الحالات الإنسانية من مرضى ومرافقيهم أو عودة الحالات عبر الجانب المصري إلى قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد إطلاق جيش الاحتلال الرصاص على مركبات أممية على طريق صلاح الدين قرب طريق شارع 5 في خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن إصابة عدد من العاملين لدى المنظمات الأممية بينهم إصابة خطيرة، وإلحاق أضرار بعدد من المركبات.