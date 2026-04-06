توقيع مذكرة تعاون بين منصة الأردن سياحية وإذاعة سياحة FM لتبادل ونشر المحتوى الإعلامي

ساعتين ago
توقيع مذكرة تعاون بين منصة الأردن سياحية وإذاعة سياحة FM لتبادل ونشر المحتوى الإعلامي

وطنا اليوم:وقّعت منصة “الأردن سياحية” وإذاعة “سياحة FM” مذكرة تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز التعاون الإعلامي في مجال الاعلام السياحي، من خلال تبادل ونشر المحتوى الإعلامي بين الطرفين، بما يسهم في توسيع نطاق وصول الرسائل السياحية .

وتنص المذكرة على تعزيز التكامل بين الإعلام الرقمي والإذاعي عبر إعادة نشر المواد الإعلامية وتبادل المحتوى السياحي إضافة إلى إنتاج مواد وبرامج إعلامية مشتركة وتغطية الفعاليات والأنشطة السياحية بما يدعم الجهود المبذولة في الترويج السياحي على المستويين المحلي والدولي.

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم الشراكات الإعلامية المتخصصة، وتطوير أدوات نشر المحتوى السياحي بأساليب حديثة تواكب التحول الرقمي في قطاع الإعلام بما يعزز حضور الأردن كوجهة سياحية متميزة.


