6‏‎ ‎إصابات إثر سقوط مقذوفات وشظايا شمال الكويت

وطنا اليوم:أصيب 6 أشخاص بجروح سطحية وتأثيرات سمعية مؤقتة وحالات سقوط مرتبطة بانفجار ‏مقذوفات، وذلك بعد بلاغات تلقتها غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة الكويتية، فجر اليوم الاثنين، ‏عن سقوط مقذوفات وشظايا في إحدى المناطق السكنية شمال الكويت جراء الاعتداء الإيراني‎.‎

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، قالت الوزارة إن فرق الطوارئ الطبية وخدمات الإسعاف بدأت ‏التعامل الفوري مع الحالات وجميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة ‏وهم الآن في حالة مستقرة دون مضاعفات خطرة‎.‎

وأعلن الجيش الكويتي، أن دفاعاته الجوية عملت منذ صباح اليوم على اعتراض صواريخ وطائرات ‏مسيرة أطلقت باتجاه أراضيه‎.‎

وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان عبر منصة” إكس” بأن الدفاعات الجوية الكويتية ‏تتصدى حاليا لتهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة المعادية‎.‎

وكانت الكويت قد أعلنت سابقا عن تصديها لهجمات مماثلة ليل الأحد الاثنين