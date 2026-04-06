6‏‎ ‎إصابات إثر سقوط مقذوفات وشظايا شمال الكويت

3 ساعات ago
6‏‎ ‎إصابات إثر سقوط مقذوفات وشظايا شمال الكويت

وطنا اليوم:أصيب 6 أشخاص بجروح سطحية وتأثيرات سمعية مؤقتة وحالات سقوط مرتبطة بانفجار ‏مقذوفات، وذلك بعد بلاغات تلقتها غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة الكويتية، فجر اليوم الاثنين، ‏عن سقوط مقذوفات وشظايا في إحدى المناطق السكنية شمال الكويت جراء الاعتداء الإيراني‎.‎
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، قالت الوزارة إن فرق الطوارئ الطبية وخدمات الإسعاف بدأت ‏التعامل الفوري مع الحالات وجميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة ‏وهم الآن في حالة مستقرة دون مضاعفات خطرة‎.‎
وأعلن الجيش الكويتي، أن دفاعاته الجوية عملت منذ صباح اليوم على اعتراض صواريخ وطائرات ‏مسيرة أطلقت باتجاه أراضيه‎.‎
وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان عبر منصة” إكس” بأن الدفاعات الجوية الكويتية ‏تتصدى حاليا لتهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة المعادية‎.‎
وكانت الكويت قد أعلنت سابقا عن تصديها لهجمات مماثلة ليل الأحد الاثنين


14:36

14:27

14:25

14:24

14:21

14:06

14:02

14:00

13:52

13:03

12:58

12:55

