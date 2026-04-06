وطنا اليوم:أصيب 6 أشخاص بجروح سطحية وتأثيرات سمعية مؤقتة وحالات سقوط مرتبطة بانفجار مقذوفات، وذلك بعد بلاغات تلقتها غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة الكويتية، فجر اليوم الاثنين، عن سقوط مقذوفات وشظايا في إحدى المناطق السكنية شمال الكويت جراء الاعتداء الإيراني.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، قالت الوزارة إن فرق الطوارئ الطبية وخدمات الإسعاف بدأت التعامل الفوري مع الحالات وجميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة وهم الآن في حالة مستقرة دون مضاعفات خطرة.
وأعلن الجيش الكويتي، أن دفاعاته الجوية عملت منذ صباح اليوم على اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أطلقت باتجاه أراضيه.
وأفادت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان عبر منصة” إكس” بأن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لتهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة المعادية.
وكانت الكويت قد أعلنت سابقا عن تصديها لهجمات مماثلة ليل الأحد الاثنين
6 إصابات إثر سقوط مقذوفات وشظايا شمال الكويت
