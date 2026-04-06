الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل رئيس جهاز استخباراته

وطنا اليوم:أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل رئيس استخباراته، اللواء مجيد خاتمي فجر اليوم في هجوم أمريكي إسرائيلي.

ونعى الحرس الثوري رئيس استخباراته في بيان، جاء فيه: “ذلك القائد الرفيع القدر، وخلال ما يقارب نصف قرن من الحراسة المخلصة والشجاعة للثورة والنظام والوطن الإسلامي في مجالات المخابرات والأمن، سجل أدوارا عظيمة وخالدة ومعبرة، يمكنها لسنوات عديدة أن تكون مرشدا للمجتمع المخابراتي في البلاد، خاصة في مواجهة الأعداء الخارجيين ومخططاتهم الشريرة والشيطانية للتسلل وزعزعة الأمن والاستقرار في إيران العزيزة”.