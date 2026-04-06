ساعتين ago
قتيلان ومفقودان تحت الأنقاض في حيفا بعد هجوم إيراني

وطنا اليوم:أعلنت فرق الإنقاذ في إسرائيل انتشال جثتين من تحت الأنقاض، في موقع سقوط صاروخ بالستي إيراني بمدينة حيفا شمالي البلاد.
وأضافت أن عمليات الإنقاذ المستمرة منذ ساعات، لا تزال جارية للوصول إلى شخصين آخرين محاصرين أو مفقودين.
وكانت إيران أطلقت في وقت سابق، موجة صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل، وأصابت مبنى سكنيا في حيفا.
وأعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية وقوع عدد من الإصابات، فضلا عن فقدان 4 أشخاص تحت الأنقاض.
وخلال الساعات الأولى من صباح الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها.
وأطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار بمئات المواقع في حيفا والجليل الأعلى ومناطق أخرى من شمال البلاد.
كما أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا، أحدهم بجروح خطيرة، في مدينتي تل أبيب وحيفا جراء هجومين صاروخين إيرانيين وقعا صباح اليوم.
وذكرت فرق الإنقاذ أن رؤوساً متفجرة وشظايا سقطت في 15 موقعاً وسط إسرائيل إثر الهجوم الذي شمل تل أبيب، بينما أفادت الفرق نفسها بأن أضراراً نجمت عن سقوط قذائف في حيفا، عقب الرشقة الصاروخية التي استهدفتها.
وأظهرت لقطات مصورة اشتعال النيران في سيارة وانقلاب أخرى في حيفا جراء الهجوم.
ووفقاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم اعتراض رشقتين صاروخيتين سابقتين أُطلقتا على وسط إسرائيل خلال الليل، أو سقطت الصواريخ التي أطلقت في إطارهما، في مناطق مفتوحة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إيران أطلقت ما لا يقل عن 10 صواريخ برؤوس عنقودية، في 3 هجمات على وسط إسرائيل.


