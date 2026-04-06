10 شهداء و57 جريحا في 3 غارات إسرائيلية على لبنان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان “ان الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على منطقة الجناح جنوب بيروت بلغت 5 شهداء من بينهم طفلة عمرها 15 عاما واثنان من الجنسية السودانية، إضافة إلى 52 جريحا من بينهم 8 أطفال”.

وأضاف البيان “أن الغارة على بلدة تول في النبطية أدت إلى استشهاد الأب والأم وجرح طفليهما، كما ان الغارة على تلال عين سعادة شمال بيروت أدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين من بينهم سيدتان وإصابة ثلاثة بجروح”.