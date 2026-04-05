الرئيس السوري يستقبل زيلينسكي في قصر الشعب

وطنا اليوم:استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى العاصمة دمشق في أول زيارة رسمية له إلى البلاد.

وأفادت رئاسة الجمهورية السورية في تدوينة على حسابها بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، أن الشرع استقبل زيلينسكي في قصر الشعب بدمشق، بحضور وفد وزاري من البلدين، ومشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبينت أنه جرى بحث “سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي”.

وأكد الجانبان على “أهمية ضمان أمن خطوط الإمداد الغذائي، بما يسهم في تعزيز استقراره في ظل التوترات الدولية”، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الأحد، وصل زيلينسكي إلى سوريا، حيث كان وزير الخارجية أسعد الشيباني في استقباله لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وأوضحت مصادر في الخارجية التركية، أنه من المنتظر أن يناقش فيدان مع الشرع وزيلينسكي، قضايا ثنائية وإقليمية.

وخلال المحادثات التي ستُقيّم المشاريع الثنائية لإعادة إعمار سوريا، سيتم استعراض الجهود المبذولة لدعم بناء القدرات في سوريا.

وكذلك سيتم مناقشة التهديدات التي تواجه الأمن السوري، إلى جانب تقييم التقدم المحرز في اتفاقية يناير/ كانون الثاني الماضي بين الحكومة وتنظيم “قسد” (واجهة تنظيم “واي بي جي” الإرهابي)، بهدف إنهاء حالة الانقسام في البلاد.

كما سيتم بحث تأثير الحرب في المنطقة على سوريا، وتقييم قضايا إقليمية أخرى، لا سيما الوضع في لبنان.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت سوريا وأوكرانيا بيانا مشتركا لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد قطيعة منذ عام 2022.

وعكست تلك الخطوة تحولا في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة والتوترات على خلفية الصراعات الداخلية في سوريا والحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ فبراير/ شباط 2022.

إذ قرر الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في يوليو/ تموز 2022 قطع العلاقات الدبلوماسية مع كييف، ردا على قرار مماثل من أوكرانيا.

واتخذ نظام بشار الأسد (2000-2024) مواقف مناهضة لأوكرانيا، دعما لروسيا التي ساندته عسكريا منذ 2015 خلال قمعه المعارضة السورية منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد في مارس/ آذار 2011.