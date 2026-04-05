بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

إصابات وأضرار جسيمة جراء سقوط صاروخ إيراني على مبنى في حيفا

5 أبريل 2026
إصابات وأضرار جسيمة جراء سقوط صاروخ إيراني على مبنى في حيفا

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة معاريف أن الجيش الإسرائيلي أقر بإطلاق عدة صواريخ اعتراضية للتصدي للهجوم الإيراني، لكنها أخفقت في اعتراض الصاروخ الذي سقط فوق مدينة حيفا.
وأفاد الجيش الإسرائيلي وخدمة الإسعاف الإسرائيلية، الأحد، بأن صاروخا إيرانيا أصاب مبنى سكنيا في مدينة حيفا شمال إسرائيل، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات.
وأكد الجيش الإسرائيلي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المبنى تعرض لـ «ضربة مباشرة بصاروخ»، موضحا أن الصاروخ الذي أصابه «إيراني». وقالت نجمة داوود الحمراء في بيان إن طواقمها قدمت العلاج في موقع الحادث لأربعة مصابين، بينهم رجل يبلغ من العمر (82 عاما) وُصفت حالته بالخطيرة، في حين أفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية بأن هناك مخاوف من وجود عالقين تحت الأنقاض في المبنى الذي تعرض لأضرار جسيمة وانهارت أجزاء منه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
