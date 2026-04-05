الأردن يستورد مليوني برميل نفط من السعودية عبر ميناء ينبع

وطنا اليوم:قال مسؤول أردني في تصريحات مع قناة “العربية” اليوم الأحد، إن الأردن استورد مليوني برميل نفط من شركة أرامكو السعودية عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وأضاف أن شحنات الغاز المسال تصلنا من ميناء ينبع باستمرار ودون مشكلات.

وسجّلت حركة الشاحنات العابرة من السعودية إلى دول الجوار نحو 166 ألف شاحنة بضائع منذ 28 فبراير، رغم الاضطرابات الواسعة التي شهدتها سلاسل الإمداد على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. فيما بلغ عدد الشاحنات المتجهة إلى الأردن منها نحو 24,500 شاحنة.

يأتي ذلك فيما اقتربت صادرات الخام السعودي عبر ميناء ينبع من بلوغ الطاقة القصوى للميناء، حيث سلطت الحرب الحالية الضوء مجددًا على الأهمية الاستراتيجية لخط أنابيب شرق–غرب في السعودية، الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر. وقد أُنشئ هذا الخط في ثمانينيات القرن الماضي عقب المخاوف من إغلاق المضيق خلال حرب الناقلات بين إيران والعراق، ويُعد اليوم شريانًا حيويًا ينقل نحو 7 ملايين برميل يوميًا إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، متجاوزًا مضيق هرمز بالكامل.