بنك ABC ينال جائزتي أفضل مُزوّد لخدمات تمويل التجارة في الشرق الأوسط والبحرين لعام 2026

وطنا اليوم:حصد بنك ABC، البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لقبي أفضل مُزوّد لخدمات تمويل التجارة في الشرق الأوسط وأفضل مُزوّد لخدمات تمويل التجارة في البحرين لعام 2026 من مجلة جلوبال فاينانس ضمن النسخة السادسة والعشرين من الجوائز السنوية لأفضل المؤسسات المزودة لخدمات تمويل التجارة في العالم. ويأتي الفوز بهاتين الجائزتين ليؤكد المكانة الريادية للبنك في المنطقة، كما يُجسد التزامه المستمر بالارتقاء بتجربة تمويل التجارة عبر شبكة فروعه الدولية.

جاء اختيار الفائزين لعام 2026 من قبل لجنة تحرير مجلة جلوبال فاينانس بعد عملية تقييم شاملة استندت إلى معايير دقيقة شملت حجم المعاملات ومدى الانتشار العالمي وجودة خدمة العملاء والتسعير التنافسي والابتكار. وقد تفوق البنك في مختلف هذه الجوانب بفضل ابتكاراته الرقمية المتقدمة التي مكّنته من تيسير حركة التدفقات التجارية عبر خمس قارات حول العالم. سجّل البنك على مدار العام الماضي نموًا كبيرًا في أحجام معاملات الاعتمادات المستندية، بالتزامن مع توسيع نطاق انتشار المنصة الرقمية للشركات من الجيل الجديد، إضافة إلى منصاته المتكاملة لتمويل سلاسل التوريد والاعتمادات المستندية.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، صرح السيد / كريم اللبدي رئيس الخدمات المصرفية للمعاملات في المجموعة قائلًا: “يُشرفنا الفوز مجددًا بجائزتي أفضل مُزوّد لخدمات تمويل التجارة في الشرق الأوسط والبحرين. يؤكد هذا التكريم المكانة الريادية لبنك ABC في تقديم حلول رقمية سلسة ومبتكرة عبر كافة أسواقنا، كما يجسد ثقة عملائنا بنا، ويبرز تفاني فريق عملنا المتميز.”

وأضاف السيد/ كريم اللبدي قائلًا: “في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، ينصب تركيزنا على دعم استمرارية أعمال عملائنا ومسيرة نموهم من خلال تقديم حلول مصرفية تتناسب مع احتياجاتهم بما يسهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي عبر شبكة فروعنا الدولية. نتوجه بخالص الشكر لمجلة جلوبال فاينانس على تقديرها لإنجازاتنا وتحفيزنا لتحقيق مستويات أعلى من النجاح.”

وخلال حفل إعلان الجوائز، سلط السيد/ جوزيف جيارابوتو، رئيس ومدير تحرير مجلة جلوبال فاينانس الضوء على التطورات المتسارعة التي تعيد رسم ملامح قطاع تمويل التجارة، منها اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والمنصات الرقمية لرفع كفاءة المعاملات عبر الحدود وتعزيز الشفافية، موضحًا أن الجوائز تُمنح للمؤسسات التي تدعم أعمال عملائها عبر تقديم خدمات رفيعة وحلول تكنولوجية متطورة وإدارة فعّالة للمخاطر.

وإدراكًا منه للتغييرات المتسارعة التي يشهدها العالم، يجدد بنك ABC التزامه بتعزيز منظومة مالية مرنة ومستدامة ترتكز على الابتكار وتسهم في تمكين كافة الأطراف المعنية. تكلل هذا التوجه بالنجاح بعد حصول البنك على 35 جائزة على مستوى الصناعة المصرفية خلال العام الماضي شملت مجالات رئيسية منها المعاملات المصرفية، والتمويل الإسلامي والمستدام، وصيرفة التجزئة، والابتكار الرقمي. يُشكّل هذا التفوق حافزًا للبنك لمواصلة التطور الرقمي والانتشار العالمي، ملتزمًا بتقديم حلول مالية عالمية تواكب طموحات عملائه.