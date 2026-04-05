أريز لحلول الذكاء الاصطناعي تعقد شراكة استراتيجية مع جمعية المطاعم الأردنية لتعزيز الذكاء الاصطناعي في قطاع الضيافة

5 أبريل 2026
وطنا اليوم:أعلنت شركة أريز لحلول الذكاء الاصطناعي عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية المطاعم الأردنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الضيافة.
وستركز الشراكة على تمكين المطاعم والمقاهي من فهم عملائها بشكل أفضل واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، من خلال استخدام أريز ريتش، الوكيل الذكي الذي يمكّن القطاع من جمع وتحليل آراء العملاء بقوة الذكاء الاصطناعي، لتحسين جودة الخدمة وتعزيز تجربة العملاء.

وقال جمال شرار، المدير التجاري الإقليمي للشركة:
“تعد هذه الشراكة مع جمعية المطاعم الأردنية خطوة مهمة لدعم قطاع الضيافة في الأردن بحلول الذكاء الاصطناعي. يتيح أريز ريتش تقديم تجربة عملاء متقدمة، ويحوّل آراء العملاء إلى رؤى قابلة للتنفيذ تدعم تطوير الأعمال.”

وقالت السيدة إليانا جعنيني،المدير العام لجمعية المطاعم الأردنية:
تأتي هذه الشراكة في إطار توجه الجمعية نحو دعم التحول الرقمي في قطاع المطاعم السياحية الأعضاء في الجمعية، وتعريفهم بأهمية استخدام التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في فهم سلوك العملاء وتحسين جودة الخدمات. ونؤمن أن هذه الأدوات ستسهم في تعزيز تنافسية القطاع وتطوير تجربة الزبائن بما يواكب التطورات العالمية في صناعة الضيافة.”

ويعكس هذا التعاون الطموح الذي تسعى من خلاله شركة أريز لحلول الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز حضورها في السوق الأردني، ودعم مؤسسات قطاع الضيافة بالحلول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في إطار مساعيها لتقديم خدمات متقدمة ومؤثرة على مستوى الإقليم.

لمزيد من المعلومات:
موقع شركة أريز لحلول الذكاء الاصطناعي: https://ariesai.ai/ar
قم بتجربة أريز ريتش مجانًا من خلال الرابط : https://reach.ariesai.ai/ar


