سقوط صاروخ إيراني بمنطقة صناعية في بئر السبع

وطنا اليوم:قالت الإذاعة الإسرائيلية إن صاروخا أُطلق من إيران، ظهر اليوم الأحد، أصاب مجمع نئوت حوفاف للصناعات في بئر السبع جنوبي إسرائيل.

جاء ذلك بعدما أعلن التلفزيون الإيراني عن إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل بعد دقائق فقط من دفعة سابقة، في حين دوت صفارات الإنذار في بئر السبع وديمونة ومناطق بالنقب.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الإصابة المباشرة لمجمع الصناعات في النقب جاءت بنفس موقع قُصف بصاروخ إيراني الأسبوع الماضي.

وأشار الدفاع المدني الإسرائيلي إلى أنه لا خطر من انبعاث مواد سامة وكيميائية من المصنع الذي أُصيب بالصاروخ الإيراني.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الصاروخ الإيراني الأول الذي أُطلق على جنوب إسرائيل لم يجر اعتراضه. بينما أفادت القناة 13 باعتراض الصاروخ الثاني.

هجوم إيراني على حيفا

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق إنذار مبكر في حيفا وخليجها والجولان المحتل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، اليوم الأحد، كما دوت صفارات الإنذار في مناطق بشمال إسرائيل مع السكان للتوجه إلى الملاجئ.

وأفادت وكالة تسنيم بإطلاق دفعة صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية بسماع دوي انفجارات قوية جدا في حيفا ومنطقة الكريوت.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اعتراض الصاروخ الإيراني، تبعه إعلان من الجبهة الداخلية الإسرائيلية بانتهاء الحادث والسماح بمغادرة الملاجئ في جميع المناطق.

في الأثناء، قال صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إنه تم إجلاء العاملين في مطار بن غوريون وسط تل أبيب بعد انبعاث دخان من طرد كبير مجهول، دون مزيد من التفاصيل.

وتواصلت المواجهة المباشرة بين طهران وتل أبيب، اليوم الأحد، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف أكثر من 120 منظومة دفاع جوي وصاروخي تابعة لإيران خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، دوت صفارات الإنذار أرجاء إسرائيل، فجر الأحد، إثر موجتين من الهجمات الصاروخية الإيرانية، مما تسبب في سقوط شظايا صاروخية في عدة مواقع، بحسب الإعلام العبري.

وقالت صحيفة هآرتس إن شظايا صاروخ أُطلق من إيران سقط في منطقة مفتوحة جنوبي إسرائيل.

وجاء ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي، في بيان، انطلاق صفارات الإنذار في مدينتي بئر السبع وديمونة والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة إثر رصد هجوم صاروخي إيراني.

وفي وقت لاحق من فجر الأحد، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن صاروخا أُطلق من إيران سقط في منطقة مفتوحة شمالي إسرائيل.

وسبق ذلك إعلان الجيش، في بيان، انطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمالي إسرائيل جراء رصد إطلاق موجة ثانية من الصواريخ الإيرانية.