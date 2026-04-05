ترامب يحذر إيران: افتحوا المضيق اللعين أيها المجانين وإلا فستعيشون في الجحيم

وطنا اليوم:كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته لإيران، مؤكدا أن الجسور ومحطات الكهرباء ستكون أهدافا للحرب.

وقال ترامب في منشور على منصة “سوشال بوست”: افتحوا المضيق وإلا ستعيشون في جحيم ويوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الطاقة ويوم الجسور

وقال: سأعقد مؤتمراً صحفياً مع القيادات العسكرية في البيت الأبيض يوم الإثنين عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت واشنطن و لن يكون هناك أي شيء يضاهي ما سنقوم به.

واضاف : افتحوا المضيق اللعين أيها المجانين، وإلا فستعيشون في الجحيم

والخميس أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بتعرض جسر رئيسي في مدينة كرج غربي طهران، لضربات على مرحلتين.

وأشاد ترامب لاحقا بالعملية، منوها إلى أن “أكبر جسر في إيران ينهار ولن يستخدم مجددا أبدا”، ومتوعدا بـ”المزيد”.

وهدد ترامب أكثر من مرة بقصف محطات الكهرباء في إيران وإعادتها إلى “العصر الحجري” وفق تعبيره، إذا لم تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة.