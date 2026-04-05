بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ترامب يحذر إيران: افتحوا المضيق اللعين أيها المجانين وإلا فستعيشون في الجحيم

5 أبريل 2026
وطنا اليوم:كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته لإيران، مؤكدا أن الجسور ومحطات الكهرباء ستكون أهدافا للحرب.
وقال ترامب في منشور على منصة “سوشال بوست”: افتحوا المضيق وإلا ستعيشون في جحيم ويوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الطاقة ويوم الجسور
وقال: سأعقد مؤتمراً صحفياً مع القيادات العسكرية في البيت الأبيض يوم الإثنين عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت واشنطن و لن يكون هناك أي شيء يضاهي ما سنقوم به.
واضاف : افتحوا المضيق اللعين أيها المجانين، وإلا فستعيشون في الجحيم
والخميس أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بتعرض جسر رئيسي في مدينة كرج غربي طهران، لضربات على مرحلتين.
وأشاد ترامب لاحقا بالعملية، منوها إلى أن “أكبر جسر في إيران ينهار ولن يستخدم مجددا أبدا”، ومتوعدا بـ”المزيد”.
وهدد ترامب أكثر من مرة بقصف محطات الكهرباء في إيران وإعادتها إلى “العصر الحجري” وفق تعبيره، إذا لم تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:01

قانون التربية.. وأي فرصة ذهبية أضاعوا !!

22:54

الطريق للمنصب عن طريق جبهة العمل ،،،

22:41

رفقاً بشركاتنا الوطنية .. “الفوسفات” عندما ترمى الشجرة المثمرة..

22:17

للثقافة نكتب…

21:03

أبواقٌ بلا جذور: صراخ الخارج وارتجاف الداخل أمام صلابة الأردن

20:53

الحنيطي يعد بإغلاق ملف ديون الفيصلي

20:25

الرئيس السوري يستقبل زيلينسكي في قصر الشعب

20:20

الصوامع : خصومات 40% على التخزين لتحفيز استيراد الحبوب والمواد التموينية

20:14

برنامج أردننا جنة.. مسارات جديدة وشمول لأبناء قطاع غزة مع سعي للوصول لنحو 220 ألف مستفيد

20:06

العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين تنفيذاً للتوجيهات الملكية

20:03

فصائل غزة تتوقع هجمات كثيفة بعد طلبها تعديل خطة نزع السلاح

19:48

منصة رقمية لربط وزارة الاستثمار بالمناطق التنموية

وفيات
وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدةوفيات الخميس 2-4-2026وفيات الاربعاء 1-4-2026