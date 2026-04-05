30 نيسان الحالي آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل 2025 ودفع المبالغ ‏المعلنة فيها

وطنا اليوم:أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن 30 نيسان الحالي هو اخر موعد نهائي قانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2025، وتسديد الضريبة المعلن عنها في الإقرار.

وأكدت الدائرة أهمية تعبئة الإقرارات بالبيانات المالية الدقيقة والصحيحة التي تعكس الدخل الحقيقي للمكلفين خلال العام المالي 2025، داعية من لم يُقدم إقراره حتى الآن إلى المبادرة واغتنام ما تبقى من المهلة القانونية، تفاديًا للتعرض للغرامات المنصوص عليها.

وأوضحت أن الغرامات تشمل فرض مبلغ يتراوح بين 100 و500 دينار في حال عدم تقديم الإقرار، إضافة إلى غرامة تأخير على التسديد بنسبة 4 بالألف أسبوعيًا من قيمة الضريبة المستحقة أو أي جزء منها.

وبيّنت الدائرة أن الموظفين والمستخدمين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 9 آلاف دينار للأعزب اوغيرالمعيل و18 ألف دينار للمعيل، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية، مشيرة إلى أن الاقتطاعات الشهرية من الرواتب والأجور لا تُعفي من هذا الالتزام إذا تجاوز الدخل حدود الإعفاء.

كما دعت المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم التقاعدية الشهرية على 2500 دينار إلى تقديم إقراراتهم عن العام 2025.

وحثّت الدائرة المكلفين على عدم تأجيل تقديم الإقرارات إلى الأيام الأخيرة من الشهر، لما قد يسببه ذلك من ضغط أو تأخير، مؤكدة أن التقديم والتسديد يتمان إلكترونيًا.

وأشارت إلى إمكانية تواصل المكلفين مع مركز خدمات المكلفين عبر الهاتف أو تطبيق “واتساب” على الرقم 062222130، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي، للحصول على الدعم والإجابة عن الاستفسارات ومتابعة الإجراءات بسهولة.