أمطار وبروق كثيفة تطال أكثر من 10 دول عربية الأيام القادمة

5 أبريل 2026
أمطار وبروق كثيفة تطال أكثر من 10 دول عربية الأيام القادمة

وطنا اليوم:تشير التوقعات الجوية في طقس العرب إلى تأثر عدة دول عربية خلال الأيام القادمة بأحوال جوية غير مستقرة، ينتج عنها تشكّل سحب رعدية وفرص لهطول الأمطار في مناطق متعددة، قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالبَرَد والرياح الهابطة المثيرة للغبار في بعض الأحيان.

ليبيا
يتوقع أن تشهد مناطق عدة من شمال ليبيا يومي الأحد والاثنين أحوالًا جوية غير مستقرة، مع تكاثر السحب الرعدية وهطول زخات متفرقة من الأمطار، قد تكون غزيرة أحيانًا، وربما تترافق مع زخات من البَرَد، بالإضافة إلى رياح هابطة مثيرة للغبار في بعض المناطق.

مصر وبلاد الشام
تتهيأ الفرصة يوم الثلاثاء لهطول زخات رعدية من الأمطار في أجزاء من شمال مصر، بما في ذلك مناطق من الساحل الشمالي ومرتفعات خليج السويس، خاصة خلال ساعات الظهر والعصر.
وفي بلاد الشام، تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، على أن تزداد تصبح الأمطار ذات الطابع الرعدي يوم الثلاثاء في العديد من المناطق، مع احتمال أن تكون بعض الهطولات غزيرة محليًا.

العراق
تسود أحوال جوية غير مستقرة على مناطق متفرقة من العراق خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، مع تكاثر السحب الرعدية وفرص لهطول زخات رعدية من الأمطار، تتركز بشكل أكبر في إقليم كردستان وبعض المناطق الشمالية وربما يصحبها زخات من البرد.

السعودية
يتوقع تكاثر السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة، إضافة إلى أجزاء من المناطق الوسطى والشرقية مع نهاية الأسبوع حسب المركز الوطني، حيث تكون الفرصة مهيأة لهطول زخات من الأمطار الرعدية.

قطر والبحرين والإمارات وسلطنة عُمان

اعتبارًا من يوم الخميس، تمتد فرص تشكّل السحب الرعدية لتشمل أجزاء من قطر والبحرين وبعض مناطق الإمارات، إضافة إلى شمال سلطنة عُمان، مع احتمالية هطول زخات متفرقة من الأمطار.

والله أعلم.


