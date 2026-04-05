إسرائيل تهدد بقصف منفذ المصنع اللبناني مع سوريا

وطنا اليوم:أعلنت سوريا إغلاقها لمنفذ جديدة يابوس- المصنع الحدودي مع لبنان، احترازيا لفترة مؤقتة، بعد تحذيرات من الجيش الإسرائيلي بشن غارات على المنفذ من الجانب اللبناني، بحجة استخدامه من قبل حزب الله لتهريب وسائل قتالية، الأمر الذي نفته دمشق، مؤكدة أن المنفذ مخصص حصرا لعبور المدنيين، ولا يُستخدم لأي أغراض عسكرية.

وفي وقت متأخر من ليل السبت، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا تحت عنوان “تحذير عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة معبر المصنع على الحدود السورية- اللبنانية، وإلى جميع المسافرين على طريق M30،” جاء فيه أنه “نظرا لاستخدام حزب الله معبر المصنع لأغراض عسكرية ولتهريب وسائل قتالية، يعتزم جيش الدفاع شن غارات على المعبر في الوقت القريب”.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورة عبر الأقمار الصناعية، إلى جانب البيان، تظهر منطقة من داخل بلدة المصنع وصولا إلى الجانب اللبناني من المنفذ، وقد تمت تغطيتها باللون الأحمر، وقال البيان، الذي نقلته العديد من وسائل الإعلام، إنه “حرصا على سلامتكم، ندعو جميع المتواجدين بالقرب من المعبر وكل من يتواجد في المنطقة المحددة باللون الأحمر، وفقا للخريطة، إلى ضرورة إخلائها فورا”، مؤكدا أن “البقاء في هذه المنطقة يعرضكم للخطر”.

وبعد التهديد الإسرائيلي، انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر حالة من التوتر والفوضى في الجانب اللبناني من المنفذ، مع بدء الأمن العام اللبناني بإخلاء مكاتبه ونقاطه وحواجزه عند منفذ المصنع، كما أظهرت مقاطع الفيديو، على الجانب السوري عند جديدة يابوس، البدء بإخلاء ساحات المنفذ من الشاحنات إلى منطقة آمنة.

ومن دمشق، نفت سوريا صحة المزاعم الإسرائيلية بشأن استخدام حزب الله المنفذ الحدودي مع لبنان لنقل الأسلحة، وأكدت “الهيئة العامة للمنافذ والجمارك” أن منفذ جديدة يابوس الحدودي (الجانب السوري من المنفذ) مخصص حصرا لعبور المدنيين، ولا يُستخدم لأي أغراض عسكرية، ولا وجود لأي مجموعات مسلحة أو ميليشيات، ولا يُسمح باستخدامه لأي نشاط خارج الأطر المدنية والقانونية.

وعبر صفحته الرسمية على فيسبوك، كتب مدير العلاقات في هيئة المنافذ والجمارك مازن علوش أنه “في ضوء التنبيه المتداول، وحرصا على سلامة المسافرين، سيتم إيقاف حركة العبور عبر المنفذ بشكل مؤقت إلى حين زوال أي مخاطر محتملة، على أن يتم الإعلان عن استئناف العمل فور التأكد من استقرار الوضع”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024، قامت إسرائيل باستهداف الطريق الدولي الواصل بين منفذ المصنع اللبناني وجديدة يابوس السوري، ما أدى إلى قطع الطريق بين دمشق وبيروت حينها.

ومع بدء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان في الثاني من آذار/مارس الماضي، عاد إلى سوريا عشرات الآلاف هربا من القصف، وفي تصريح سابق له قال علوش إنه خلال 16 يوما عاد نحو 124 ألف سوري إلى البلاد من لبنان، منهم 75 ألفا من منفذ جديدة يابوس- المصنع، و47 ألفا من منفذ جوسية، وبمعدل نحو 7000 يوميا”